Il match tra Napoli e Genoa si conclude con un pareggio 2-2 al Maradona, risultato che lascia l’amaro in bocca agli azzurri. Giovanni Di Lorenzo commenta l’incontro, evidenziando l'importanza del bottino accumulato finora. Con 78 punti, il Napoli mantiene un solo punto di vantaggio sull'Inter, che continua a inseguire. La lotta per il titolo si fa sempre più intensa.

Serie A, Napoli Genoa 2-2: arrivano le dichiarazioni di Giovanni Di Lorenzo dopo il pareggio del Maradona.Triplice fischio al Maradona: 2-2 è il risultato finale di Napoli-Genoa. Un pareggio che sta stretto agli azzurri ma che è comunque concesso data la classifica. I partenopei, infatti, sono a quota 78 punti, appena una lunghezza davanti all’Inter di Simone Inzaghi, oggi tornata a Milano con 3 punti da Torino.Nel post partita, Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn.Di Lorenzo dopo Napoli-Genoa: “Pressione? Fa parte del gioco, va gestita”Rispetto al match disputato:“C’è grande rammarico e dispiacere perché perdere punti così dispiace. Dobbiamo subito voltare pagina dando il massimo subito dalla prossima. Sembrava la partita fosse tra le nostre mani ma poi abbiamo preso questi due gol che difficilmente abbiamo subito in questo campionato”. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Di Lorenzo parla da leader: appello in diretta a tutta la squadra

