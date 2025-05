Di Lorenzo | Napoli c’è dispiacere Pressione da trasformare in positivo

Al termine di Napoli-Genoa, terminata con un deludente 2-2, Giovanni Di Lorenzo ha espresso il suo rammarico riguardo alla partita. In un'intervista a DAZN, il capitano azzurro ha commentato la difficoltà di perdere punti importanti, sottolineando gli errori difensivi che hanno condizionato il match. Ecco le sue parole nel post-partita.

Di Lorenzo ha parlato al termine di Napoli-Genoa, sfida che si è conclusa con il punteggio di 2-2. Di seguito le sue parole.IL COMMENTO – Giovanni Di Lorenzo si è così espresso a DAZN nel post-partita di Napoli-Genoa: «C'è grande rammarico, perdere punti così è fonte di dispiacere. Abbiamo subìto due gol che difficilmente ci sono stati segnati contro, in questa stagione, ma non deve cambiare nulla nella nostra testa. Il nostro impegno sarà volto a vincere le ultime 2 sfide che ci mancano. Giocare punto su punto è bello per il calcio, noi stiamo spingendo dalla prima partita al massimo. La Pressione c'è, ma bisogna conviverci perché fa parte del calcio. La squadra deve continuare a lavorare, come fatto nelle ultime settimane, rimanendo concentrata sul finale di stagione».

