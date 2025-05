Di Lorenzo | Dobbiamo continuare a lavorare e non buttare tutto all’aria per una partita come questa

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha condiviso le sue emozioni ai microfoni di Dazn dopo il deludente pareggio con il Genoa. Sebbene ci sia rammarico per la perdita di punti, il calciatore ribadisce l'importanza di scrollarsi di dosso la delusione e concentrarsi sulle ultime due gare della stagione, sottolineando il potenziale mostrato dalla squadra.

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro il GenoaLe parole di Di LorenzoLe emozioni delle spogliatoio? «C’è rammarico e dispiacere, perché perdere punti così dispiace ma questo è il calcio. Bisogna voltare pagina e giocare le ultime due gare per vincere. Peccato perché la partita sembrava essere nelle nostre mani, poi abbiamo preso due gol che in campionato non avevamo mai preso di testa. Ci siamo giocati il jolly ma non cambia niente, Dobbiamo giocare le ultime due per vincere.Sicuramente giocare un campionato punto su punto è anche bello per il calcio, stiamo spingendo dalla prima partita al massimo. Siamo stati in testa parecchie volte, la pressione c’è ma bisogna conviverci. Dobbiamocontinuare a lavorare e non buttaretuttoall’aria per una partitacomequesta»L'articolo Di Lorenzo: «Dobbiamocontinuare a lavorare e non buttaretuttoall’aria per una partitacomequesta» ilNapolista. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Di Lorenzo: «Dobbiamo continuare a lavorare e non buttare tutto all’aria per una partita come questa»

