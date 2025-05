Detenuto suicida a Milano | È salito in terrazza con indosso la sciarpa e non parlava con nessuno

Era una giornata come tante al Duomo, affollato di turisti e famiglie. Una coppia ricorda quel momento:

"Eravamo in fila intorno alle 13, ci ha colpito questo ragazzo che aveva indosso la sciarpa, non parlava con nessuno, c'erano molte famiglie" così una coppia. Siamo saliti con l'ascensore per visitare la terrazza e poi verso le 13:40 abbiamo sentito l'ambulanza". Questa la testimonianza di una famiglia di turisti in visita al Duomo al momento della tragedia, quando Emanuele De Maria, si è lanciato dalla terrazza del Duomo di Milano "Quando poi siamo scesi abbiamo saputo del suicidio e abbiamo ricollegato quanto accaduto, dopo aver visto la foto del ragazzo" 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Detenuto suicida a Milano: "È salito in terrazza con indosso la sciarpa e non parlava con nessuno"

