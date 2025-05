Detenuto pugnala un collega e fugge Paura per una donna scomparsa

Un uomo accoltellato e ridotto in fin di vita. E una donnascomparsa nel nulla, col terribile sospetto che le sia accaduto qualcosa di tragico. È la scia di violenza che si è portato dietro di sé Emanuele De Maria, trentacinquenne napoletano, Detenuto a Bollate per omicidio e ammesso al lavoro esterno all’hotel Berna, a due passi dalla Stazione Centrale di Milano. Il pregiudicato è in fuga: dopo il delitto del 2016 a Castel Volturno, per il quale è stato condannato a 15 anni, era stato catturato in Germania. Questo lascia ipotizzare che possa essere scappato in quella direzione, anche se al momento si tratta solo di una delle piste battute dai poliziotti della Squadra mobile e dai carabinieri del Nucleo investigativo, coordinati dal pm Francesco De Tommasi e guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal colonnello Antonio Coppola. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Detenuto pugnala un collega e fugge. Paura per una donna scomparsa

Potrebbe interessarti su Zazoom: Roma, anziano travolto e ucciso a San Basilio: pirata della strada fugge senza soccorrere - Tragedia questa mattina a San Basilio, quartiere nord-est di Roma, dove un uomo di 83 anni è stato investito e ucciso da un'auto il cui conducente è fuggito senza prestare alcun soccorso.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Milano, detenuto con permesso di lavoro accoltella collega e fugge. Scomparsa anche una donna - Ferito gravemente un 51enne, dipendente di un hotel in zona stazione centrale. A colpirlo sarebbe stato un condannato per omicidio ai danni di una prostituta avvenuto diversi anni fa in Campania. L’uomo usufruiva di permessi giornalieri per lavorare come receptionist. Ieri pomeriggio non si era presentato al lavoro e in serata non aveva fatto rientro in carcere. La vittima è stata operata d'urgenza al Niguarda. 🔗Leggi su ildifforme.it

Milano, detenuto con permesso di lavoro accoltella collega e fugge: è caccia all'uomo - È caccia all'uomo per la ricerca del responsabile di un grave episodio di violenza avvenuto questa mattina intorno alle 6:30 in via Napo Torriani, nei pressi dell'hotel Berna, situato non lontano dalla Stazione Centrale di Milano. Un uomo di 51 anni, dipendente della struttura alberghiera, è stato accoltellato da un collega che al momento è ancora in fuga. La vittima è un cittadino italiano nato in Egitto, sottoposto a un delicato e lungo intervento chirurgico al Niguarda. 🔗Leggi su tg24.sky.it

Milano, detenuto in permesso di lavoro accoltella un collega in hotel: sparita anche una donna dall'albergo. L'uomo è in fuga - Sono in pieno corso le ricerche di Emanuele De Maria, l'evaso 35enne che questa mattina all'alba avrebbe accoltellato un collega, il barista Hani Fouad Abdelghaffar Nasra, di 50 anni,... 🔗Leggi su ilmattino.it

Su questo argomento da altre fonti

Detenuto pugnala un collega e fugge. Paura per una donna scomparsa; Milano, detenuto con permesso di lavoro accoltella collega e fugge: è caccia all'uomo; Detenuto in permesso accoltella un collega e fugge, sparita anche una donna; Detenuto in permesso accoltella il collega e fugge. Si cerca una donna sparita. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Detenuto pugnala un collega e fugge. Paura per una donna scomparsa - Milano, condannato per omicidio era fuori per lavorare in un hotel dove ha aggredito l’uomo. Le telecamere lo hanno ripreso con una 50enne e, subito dopo, da solo. Poi lo scontro tra i due dipendenti. 🔗quotidiano.net

Detenuto in permesso accoltella il collega e fugge. Si cerca una donna sparita - Da giorni, raccontano i dipendenti dell’hotel Berna, tra il receptionist Emanuele De Maria e l’addetto alla caffetteria Hani Fouad Abdelghaffar Nasra c’era parecchia tensione. E ... 🔗ilmessaggero.it

Milano, pugnala un collega in hotel e fugge: ricercato un detenuto in semilibertà, condannato per un delitto - Il dipendente che questa mattina ha pugnalato un collega in un hotel nei pressi della stazione Centrale di Milano è un detenuto nella casa circondariale di Bollate. 🔗news.fidelityhouse.eu