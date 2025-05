Detenuto in fuga si uccide lanciandosi dal Duomo di Milano

Si è tolto la vita lanciandosi dalle terrazze del Duomo di Milano, Emanuele De Maria (Detenuto in permesso di lavoro esterno, ndr) che ieri mattina ha accoltellato un suo collega davanti all’hotel Berna dove entrambi lavoravano. L’uomo è stato riconosciuto dai tatuaggi che ha su entrambe le braccia. Il suicidio è avvenuto poco dopo le. 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Detenuto in fuga si uccide lanciandosi dal Duomo di Milano

Emanuele De Maria, il detenuto modello di Bollate in fuga dopo l’accoltellamento di Milano. Giallo sull’altra collega d’hotel svanita nel nulla - «A Bollate la dignità umana viene ripristinata. Il lavoro mi rende libero. I colleghi mi accettano». Queste le parole di Emanuele De Maria ai microfoni di Confessione Reporter, mentre lavora dietro il bancone dell’Hotel Berna a Milano. Ieri De Maria, 35 anni, in carcere per l’omicidio di “Emma” Oumaima Racheb, uccisa in un ex albergo di Castel Volturno, ha accoltellato un collega 50enne, a pochi passi dal posto di lavoro ed è scappato via. 🔗Leggi su open.online

