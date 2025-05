Detenuto condannato per omicidio in permesso uccide donna e ferisce collega | Non un caso isolato

"Non dimentichiamo che Emanuele De Maria (morto suicida in piazza Duomo, ndr), a cui è stato concesso un permesso di lavoro diurno a uscire dal carcere di Bollate-Milano, ha commesso nel 2016 a Castelvolturno un efferato femminicidio sgozzando una giovanissima tunisina, di soli 23 anni, sempre in. 🔗Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Detenuto condannato per omicidio in permesso uccide donna e ferisce collega: "Non un caso isolato"

Segui queste discussioni sui social

Non rientra in #carcere dopo il #permesso, scovato grazie a #pedinamento familiarinews/2024/11/non-rientra-carcere-dopo-permesso-scovato-grazie-pedinamento-familiari/ Leggi la discussione

Meglio chiedere perdono che permessoMolti, quando è necessario fare qualcosa in azienda per cui non si è stati esplicitamente delegati, preferiscono attendere il permesso e lasciare la questione sospesa: niente rischi di sbagliare, i danni… Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

Detenuto in permesso di lavoro accoltella collega a Milano, era stato condannato per femminicidio - Un uomo di 51 anni è stato accoltellato oggi, 10 maggio, alle prime luci dell’alba, intorno alle 6.30, da un collega di lavoro all’esterno dell’Hotel Berna in via Napo Torriani, vicino alla Stazione Centrale di Milano. L’aggressore, subito dopo la lite e la violenza compiuta, è scappato facendo perdere le tracce: si tratta di un 35enne campano detenuto a Bollate, che usufruiva di permessi giornalieri per lavorare nell’Hotel. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Milano, detenuto per omicidio è in fuga dopo aver accoltellato un collega mentre era in permesso di lavoro. La vittima è gravissima - L'aggressore, italiano, la sera doveva rientrare in carcere ma è scappato dopo avere aggredito il collega egiziano: entrambi lavorano all'hotel Berna. L'uomo nel 2018 ha assassinato una ragazza in un albergo nel Casertano 🔗Leggi su xml2.corriere.it

Detenuto per omicidio in fuga a Milano: accoltella un collega durante un permesso. Scomparsa una donna che lavora nello stesso hotel - L'aggressore, italiano, sarebbe dovuto rientrare in carcere ma è scappato dopo avere aggredito il collega egiziano: entrambi lavorano all'hotel Berna. L'uomo nel 2017 ha assassinato una ragazza in un albergo nel Casertano 🔗Leggi su xml2.corriere.it

Su questo argomento da altre fonti

Detenuto condannato per omicidio in permesso uccide una donna e ferisce gravemente un collega: Non un caso isolato; Accoltella un collega e scappa, nessuna traccia di De Maria. Si cerca anche la donna scomparsa; Milano, detenuto con permesso di lavoro accoltella collega e fugge: è caccia all'uomo; Femminicida in permesso di lavoro accoltella un collega a Milano, sparita anche una dipendente. 🔗Ne parlano su altre fonti

Detenuto condannato per omicidio in permesso uccide donna e ferisce collega: "Non un caso isolato" - "Non dimentichiamo che Emanuele De Maria (morto suicida in piazza Duomo, ndr), a cui è stato concesso un permesso di lavoro diurno a uscire dal carcere di Bollate-Milano, ha commesso nel 2016 a Castel ... 🔗milanotoday.it

Detenuto in permesso accoltella il collega e fugge. Si cerca una donna sparita - Da giorni, raccontano i dipendenti dell’hotel Berna, tra il receptionist Emanuele De Maria e l’addetto alla caffetteria Hani Fouad Abdelghaffar Nasra c’era parecchia tensione. E ... 🔗ilmessaggero.it

Detenuto in permesso accoltella un collega. Ora è caccia all'uomo - È solo il tragico epilogo di una gran brutta storia di cui non si conoscono ancora bene i contorni quello che si consuma ieri mattina a 200 metri dalla stazione Centrale, in via Napo Torriani, all'usc ... 🔗msn.com