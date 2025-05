Design poetico | quando gli oggetti raccontano emozioni

Nel design poetico, gli oggetti diventano portatori di emozioni e racconti. Life&People.it esplora questa tendenza contemporanea, dove intimità e connessione si intrecciano in una narrazione visiva. Materiali e forme si uniscono per dar vita a creazioni che vanno oltre la semplice funzionalità, scolpendo l'anima dell'oggetto in un'armonia di atmosfere evocative.

Life&People.it Nel design contemporaneo si respira un vento nuovo, fatto di intimità, narrazione e desiderio di connessione. È il tempo del design poetico, un linguaggio visivo che supera la funzione e scolpisce l’anima dell’oggetto attraverso materiali, forme e atmosfere. Lontano da ogni rigidità tecnica, questa visione mette al centro l’emozione. E mai come oggi, durante una stagione creativa che ha visto nel Fuorisalone 2025 uno dei momenti più significativi, il design si è fatto racconto, gesto umano, eco sensoriale. Il senso della materia: quando l’oggetto diventa racconto. Il design poetico si distingue per la capacità di trasmettere una sensazione: non urla, ma suggerisce. È un approccio che valorizza il silenzio delle superfici, l’ombra di una curva, il ritmo visivo di una texture naturale. 🔗Leggi su Lifeandpeople.it

