Derby Vis Pesaro Rimini allerta alta e massiccio servizio d' ordine | in arrivo quasi 600 tifosi ospiti

Pesaro, 11 maggio 2025 – Grande dispiegamento di forze per il Derby vis Pesaro - Rimini che si disputerà questa sera alle 20 allo stadio Benelli. massiccio il servizio d’ordine messo in campo dalla Questura, con il coordinamento del comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza, per accogliere i circa 588 supporter riminesi (settore ospiti al completo) che sbarcheranno a Pesaro.Il servizio di sicurezza prevede la presenza di oltre 80 unità di rinforzo tra agenti di polizia e carabinieri oltre a 30 uomini tra le risorse territoriali a presidiare il campo sportivo. L’allerta e’ alta per scongiurare possibili disordini tra le due tifoserie. Tra i sostenitori delle due squadre, Rimini e Vis Pesaro, esiste una rivalità di vecchia data.Questo, unito al fatto che, trattandosi dei play off di serie C la posta in gioco è alta, fa sì che quello in programma per questa sera non sia sicuramente un match come tutti gli altri. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Derby Vis Pesaro Rimini, allerta alta e massiccio servizio d'ordine: in arrivo quasi 600 tifosi ospiti

Segui queste discussioni sui social

For more information on the project, see here: https://github.com/mcguirepr89/BirdNET-Pi/ As of 2024-08-04, I am running the Nachtzuster fork (https://github.com/Nachtzuster/BirdNET-Pi) #Birdnet #Derby Leggi la discussione

Derby of Derbies: Will BTV be the Right Platform to Broadcast the Match?#broadcasting #BTV #derby #sports #tournament https://blazetrends.com/derby-of-derbies-will-btv-be-the-right-platform-to-broadcast-the-match/?fsp_sid=29276 Leggi la discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Rimini sfida Vis Pesaro: un derby al Benelli per i playoff - Mancava da 20 anni e poco più di un mese fa il tabù di vittorie al ’Benelli’ il Rimini lo ha abbattuto. Fiorini e Ubaldi, dopo il gol di Di Paola dal dischetto e i biancorossi all’inizio dello scorso mese di aprile si sono presi il derby di ritorno in campionato. Quella di domani sarà la 33esima volta per il Rimini sul campo dei vicini di casa biancorossi. E questa volta saranno davvero novanta minuti tutti da vivere. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Rimini sfida Vis Pesaro nel derby playoff: Buscè predica umiltà e concentrazione - "Sappiamo di essere gli sfavoriti, dobbiamo avere questa consapevolezza". Forse quello di Antonio Buscè è solo un modo per caricare i suoi. O forse lo pensa davvero. Ma oggi conta poco. Alla lotteria dei playoff il Rimini oggi partecipa non solo in una fase già avanzata della competizione, il primo turno nazionale, ma debuttando anche con un derby di quelli che accendono gli animi. Al ’Benelli’ di Pesaro per affrontare la Vis i biancorossi ci sono stati molto spesso. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Vis Pesaro-Rimini 1-2: i romagnoli si aggiudicano il derby - Pesaro, sabato 5 aprile 2025 – È un derby a ritmi elevati quello tra Vis Pesaro e Rimini. I continui ribaltamenti di fronte caratterizzano un primo tempo, controllato prevalentemente dai pesaresi. Gli uomini di Stellone, pur non risultando precisi nelle conclusioni, tengono in costante assedio la formazione riminese che tuttavia risulta pericolosa solo dagli sviluppi di corner. Un Ubaldi incontrastabile di testa, da calcio da fermo sfiora infatti per ben due volte lo specchio. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Vis Pesaro-Rimini: Stellone carica la squadra per il super derby playoff; Ed ecco a voi Vis Pesaro-Rimini: ai playoff torna l'eterno derby; Rimini sfida Vis Pesaro nel derby playoff: Buscè predica umiltà e concentrazione; Playoff Serie C, il Rimini comincia col derby contro la Vis Pesaro. 🔗Cosa riportano altre fonti

Rimini sfida Vis Pesaro nel derby playoff: Buscè predica umiltà e concentrazione - Il Rimini affronta la Vis Pesaro nel primo turno nazionale dei playoff, con Buscè che invita alla serenità e concentrazione. 🔗ilrestodelcarlino.it

Vis Pesaro-Rimini: Stellone carica la squadra per il super derby playoff - La Vis Pesaro affronta il Rimini nel derby playoff. Stellone motiva la squadra per superare gli ostacoli e vincere. 🔗msn.com

Vis Pesaro-Rimini: Derby Storico al Tonino Benelli per i Playoff - Vis Pesaro e Rimini si sfidano in un derby storico al Tonino Benelli, con in palio l'accesso ai playoff nazionali. 🔗ilrestodelcarlino.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: