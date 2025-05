Delega equa retribuzione in Aula entro maggio conferma Calderone

La Delega sull'equaretribuzione, considerata l'alternativa della maggioranza al salario minimo proposto dall'opposizione, andrà in Aula "entromaggio". E' la previsione della ministra del Lavoro, Marina Calderone. "C'è la piena convinzione di governo e maggioranza di andare avanti spediti", ha spiegato a Radio24.Guardando al disegno di legge della Lega che prevede l'adeguamento automatico dei salari all'inflazione e alle necessarie coperture, Calderone ha sottolineato che "quando si presentano dei disegni di legge si fanno anche delle valutazioni di impatto. La Lega è parte della maggioranza di governo, quindi credo che ci sarà l'attesa di poter coordinare queste proposte con la Delega che stiamo portando a compimento". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Delega equa retribuzione in Aula entro maggio, conferma Calderone

