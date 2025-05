Degrado nella spiaggia di Torrione | Venga ripulita come le altre

La spiaggia di Torrione, un tempo meta di relax e svago, versa oggi in uno stato di degrado inaccettabile. L'ex ostello della Gioventù fa da sfondo a un'area invasa da rifiuti e vegetazione incolta, rendendo la fruizione difficoltosa per i numerosi bagnanti del weekend. È urgente un intervento da parte dell'amministrazione per restituire dignità e bellezza a questo prezioso spazio.

Il Degrado regna sovrano nellaspiaggia di Torrione, all’altezza dell’ex ostello della Gioventù. L’erba è sempre più incolta, rifiuti ed altro materiale giacciono abbandonati sull’arenile che è molto frequentato dai bagnanti soprattutto nel weekend. Accorato, dunque, l'appello all'amministrazione. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Degrado nella spiaggia di Torrione: "Venga ripulita come le altre"

