Il giardino intitolato ai giudici Falcone e Borsellino versa in uno stato di Degrado. Questo stando a quanto segnalato da un lettore alla redazione. L'Erbaalta a fianco dei camminamenti, ma anche nella zona dove sono posizionati i giochi per i bambini. Tra le altre cose, secondo la segnalazione. 🔗Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Degrado al parco di Altura: "Erba alta e cani che fanno la pipì vicino ai giochi per i bambini"

Parco dell'anfiteatro riaperto a metà. Da via Crispi erba alta e cancello chiuso, il ministero cerca a chi affidare i lavori - La porzione accessibile è quella che confina con l'ingresso del museo archeologico. Il resto rimane ancora off limits. A distanza di due anni dalla sua chiusura al pubblico riapre il parco dell'anfiteatro romano. Tutto? No, soltanto la parte alla quale si accede da via Margaritone. L'area verde... 🔗Leggi su arezzonotizie.it

Aversa, degrado al Parco Pozzi: “Qui incuria e sporcizia, c’è poca manutenzione” - Ha suscitato ilarità sui social la foto di due persone sdraiate su un lettino gonfiabile, posizionato su un’aiuola del Parco Pozzi ad Aversa. Meno divertenti, però, sono le condizioni in cui versa lo spazio verde della città normanna: i frequentatori abituali denunciano incuria, scarsa manutenzione e sporcizia, evidente tra l’erba alta e le aiuole trascurate. […]L'articolo Aversa, degrado al Parco Pozzi: “Qui incuria e sporcizia, c’è poca manutenzione” sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗Leggi su teleclubitalia.it

Acilia, da luogo di aggregazione a simbolo di degrado: quale futuro per il Parco della Madonnetta? - Roma, 10 aprile 2025 – “Finalmente convocata la Commissione Trasparenza di Roma Capitale per discutere della grave situazione del Parco della Madonnetta. L’appuntamento, fissato per venerdì 11 aprile alle ore 10, arriva dopo il rinvio della precedente seduta a causa della concomitanza con una riunione del Consiglio comunale. Ecoitaliasolidale esprime gratitudine al Presidente della Commissione, Federico Rocca, per aver accolto la richiesta di convocazione, accendendo i riflettori su una vicenda che merita attenzione e risposte concrete“. 🔗Leggi su ilfaroonline.it

Erba alta al parco di Villagrappa - Riceviamo e pubblichiamo: " Questa è la situazione di degrado in cui si trova il parco in via Aldo Vespignani a Villagrappa. Erba alta circa 1,5 metri, speriamo che si risolva a breve ". 🔗forlitoday.it

Montefiore, l’opposizione sul degrado del giardino della scuola elementare: “Erba alta, pantegane e processionarie” - I consiglieri comunali di opposizione Emanuela Benvenuti, Vallì Cipriani e Simone Mazzi intervengono sullo stato di degrado della scuola elementare del Comune di Montefiore Conca. “Dopo le problematic ... 🔗chiamamicitta.it

Dopo erba alta e droga, ora spunta anche lo scippatore in monopattino - PERUGIA - Spaccio di droga a cielo aperto, degrado ed ... segnalazioni dal parchetto retrostante i condomini di via del Macello, dove si rende necessario lo sfalcio dell'erba - scrive infatti ... 🔗ilmessaggero.it

