Declassamento del lupo gli animalisti tornano in azione

Il movimento Centopercentoanimalisti torna in azione in Trentino: “Gravissima è la recente risoluzione che declassa il livello di protezione del lupo, aprendo la strada alla sua eliminazione. Il Trentino è già su questa strada da tempo, perseguitando orsi e lupi: l’inverno scorso, solo nel mese. 🔗Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Declassamento del lupo, gli animalisti tornano in azione

Nuovo sì per il declassamento del lupo, il Consiglio UE interviene su Direttiva Habitat: “Decisione che umilia la scienza” - Il Consiglio UE ha avviato il declassamento del lupo da “rigorosamente protetto” a “protetto” nella Direttiva Habitat, suscitando forti critiche dal mondo scientifico e ambientalista. Il rischio, secondo l'associazione Io non ho paura del lupo, è vanificare anni di sforzi per la coesistenza.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Il lupo non è più «specie rigorosamente protetta», scatta il declassamento europeo - Scatta il declassamento del lupo. Lo status di tutela del lupo passa da «specie rigorosamente protetta» a «specie protetta» come deciso dalla Convenzione di Berna. «Si apre una stagione triste […]The post Il lupo non è più «specie rigorosamente protetta», scatta il declassamento europeo first appeared on il manifesto. 🔗Leggi su cms.ilmanifesto.it

Cosa cambia con il nuovo declassamento del lupo. Boitani: “Decisione politica che non ha nulla di scientifico” - Il Parlamento europeo ha declassato il lupo da "rigorosamente protetto" a "protetto". Luigi Boitani, presidente della Large Carnivore Initiative for Europe e tra i massimi esperti del settore, a Fanpage.it ha analizzato la situazione definendola "politica e non basata su dati scientifici".Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Animalisti, il lupo non è il nemico ma l'Europa si arrende - Con "profonda preoccupazione", l'associazione Animalisti Italiani esprime "ferma contrarietà alla decisione del Parlamento Europeo di abbassare lo status di protezione del lupo da 'strettamente protet ... 🔗msn.com

"Declassamento del lupo a specie protetta. Ora servono provvedimenti" - "Il Parlamento Europeo con un voto a larga maggioranza ha definitivamente approvato il declassamento dello status di protezione del ... 🔗msn.com

Il lupo non è più una specie “strettamente protetta”: la svolta dell’Ue che indigna gli animalisti - Per i Verdi Europei il voto è "un attacco alla natura che segue il copione di Donald Trump: ignorare le prove scientifiche a scopi populistici e di ... 🔗ilsecoloxix.it

