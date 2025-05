Decarbonizzazione ancora senza una data ma Terna Enel e ministeri trattano su possibili compensazioni per l' azienda

Se ancora della data del phase out, che comprende anche lo spegnimento della centrale Enel ?Federico II? di Cerano, non si sa nulla, come confermato dall?onorevole Mauro. 🔗Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Decarbonizzazione ancora senza una data ma Terna, Enel e ministeri trattano su possibili compensazioni per l'azienda

Potrebbe interessarti su Zazoom: Roma, anziano travolto e ucciso a San Basilio: pirata della strada fugge senza soccorrere - Tragedia questa mattina a San Basilio, quartiere nord-est di Roma, dove un uomo di 83 anni è stato investito e ucciso da un'auto il cui conducente è fuggito senza prestare alcun soccorso.

Ne parlano su altre fonti

Tapis roulant, senza il responsabile dell'esercizio non c'è ancora una data certa di riapertura - Quando riaprirà il tapis roulant? E' la domanda che da mesi si sente ripetere l'assessore comunale ai lavori pubblici Francesco Costantino, tallonato da giornalisti costretti a fare un po' gli 'umarell' della situazione tra i cantieri fermi della città. Da quando lo scorso ottobre le rampe sono... 🔗Leggi su reggiotoday.it

Terna, Di Foggia: “In costante aumento richieste connessione data center” - (Adnkronos) – ''Le richieste di connessione di impianti rinnovabili, di sistemi di accumulo e, sempre più negli ultimi mesi, di data center, sono in costante aumento''. Lo afferma l'amministratore delegato di Terna, Giuseppina Di Foggia., nel corso della presentazione del piano 2025. ''Per far fronte al rischio di saturazione virtuale della rete e per contribuire […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Terna, Di Foggia: “In costante aumento richieste connessione data center” - (Adnkronos) – ''Le richieste di connessione di impianti rinnovabili, di sistemi di accumulo e, sempre più negli ultimi mesi, di data center, sono in costante aumento''. Lo afferma l'amministratore delegato di Terna, Giuseppina Di Foggia., nel corso della presentazione del piano 2025. ''Per far fronte al rischio di saturazione virtuale della rete e per contribuire […]L'articolo Terna, Di Foggia: “In costante aumento richieste connessione data center” proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com

Potrebbe interessarti su Zazoom: Roma, anziano travolto e ucciso a San Basilio: pirata della strada fugge senza soccorrere - Tragedia questa mattina a San Basilio, quartiere nord-est di Roma, dove un uomo di 83 anni è stato investito e ucciso da un'auto il cui conducente è fuggito senza prestare alcun soccorso.

Ne parlano su altre fonti

Tapis roulant, senza il responsabile dell'esercizio non c'è ancora una data certa di riapertura - Quando riaprirà il tapis roulant? E' la domanda che da mesi si sente ripetere l'assessore comunale ai lavori pubblici Francesco Costantino, tallonato da giornalisti costretti a fare un po' gli 'umarell' della situazione tra i cantieri fermi della città. Da quando lo scorso ottobre le rampe sono... 🔗Leggi su reggiotoday.it

Terna, Di Foggia: “In costante aumento richieste connessione data center” - (Adnkronos) – ''Le richieste di connessione di impianti rinnovabili, di sistemi di accumulo e, sempre più negli ultimi mesi, di data center, sono in costante aumento''. Lo afferma l'amministratore delegato di Terna, Giuseppina Di Foggia., nel corso della presentazione del piano 2025. ''Per far fronte al rischio di saturazione virtuale della rete e per contribuire […] 🔗Leggi su periodicodaily.com