Debutto de Isola dei Famosi | successo d’ascolti e incidente con accendino a Playa Giovani

Il Debutto stagionale de Isola dei Famosi si è distinto per aver conquistato un notevole successo in termini di ascolti. La prima serata del reality, andata in onda su Canale 5, ha superato la concorrenza raggiungendo uno share del 18,9% con oltre 2 milioni di spettatori, dimostrando così un'ottima accoglienza del pubblico. Una serata di successo che ha visto anche un incidente con accendino a Playa Giovani.

Chi è Ibiza Altea, fidanzato e vita privata della naufraga de “L’Isola dei Famosi” - Ibiza Altea è una modella di origine italo-americana, figlia dell’ex deputato nuorese e giornalista, Angelo Altea e dell’ex modella Priscilla Wilkes.Inizia Altea, chi era il fidanzato e padre del figlio AngelStasera Ibiza Altea sarà nel cast dei naufraghi pronti a sbarcare in Honduras per la nuova edizione de L’Isola Dei Famosi, in onda su Canale 5. Nata a Miami nel 1999 da padre sardo e madre americana, Ibiza si trasferirà successivamente in Italia a Vicenza, dove vivrà con la madre e conseguirà il diploma all’Istituto Aeronautico San Filippo Neri della cittadina veneta, per poi ... 🔗Leggi su metropolitanmagazine.it

Veronica Gentili è la conduttrice ufficiale de L’Isola dei Famosi - Veronica Gentili è la conduttrice ufficiale della prossima edizione de L'Isola dei Famosi: l'annuncio di MediasetL'articolo Veronica Gentili è la conduttrice ufficiale de L’Isola dei Famosi proviene da Novella 2000. 🔗Leggi su novella2000.it

Isola dei Famosi, il debutto di Veronica Gentili: “Che ansia…” - Ci siamo: è tutto pronto per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, al via mercoledì 7 maggio in prima serata su Canale 5 e Mediaset Infinity. Il reality, tra i più longevi della TV italiana, si rinnova completamente, a partire dalla conduzione affidata per la prima volta a Veronica Gentili. Con lei, una squadra ben definita: Simona Ventura nel ruolo di opinionista unica in studio e Pierpaolo Pretelli inviato in Honduras. 🔗Leggi su panorama.it

L’Isola dei Famosi 2025: tra naufragi d’ascolti e salvagenti d’ironia - La nuova edizione de L’Isola dei Famosi è salpata, e già alla prima puntata ci è sembrato di vedere i naufraghi barcollare — e non solo per colpa del mare ... 🔗msn.com

Ascolti tv ieri 7 maggio: L’Isola debutta e vince (ma non decolla) - La nuova edizione del reality condotto da Veronica Gentili registra il 18,9% di share, David al 13%, Mare Fuori 5 chiude al 4,8: tutti i numeri e i dati Auditel ... 🔗libero.it

Isola dei Famosi, Prima Puntata: Ascolti, Top e Flop del debutto di Veronica Gentili - Finalmente è andata in onda la prima attesa puntata della nuova edizione de L'Isola dei Famosi 2025: al timone Veronica Gentili ha convinto? I dettagli! 🔗tuttosulgossip.it