De Zerbiporta il Marsiglia in Champions e va tra i tifosi ad accenderefumogeni: «Sononatoultrà»Il Marsiglia è in Champions League. Roberto De Zerbi ce l’ha fatta. Ieri sera la vittoria a Le Havre per 3-1 e la certezza matematica. Al momento il Marsiglia è secondo con cinque punti sulla quarta e una sola giornata da giocare.Le Parisien scrivono che al fischio finaleDe Zerbi è quasi più eccitato dei suoi giocatori al momento di saltare e gettarsi verso il settore ospiti. L’ex tecnico di Brighton e Sassuolo si è persino autoinvitato per accendere un fumogeno. Gesto che ha fatto particolarmente piacere ai tifosi dell’Olympique Marsiglia. (.) «Sononatoultrà», ha detto a Dazn. «Sono molto, molto felice per i giocatori, per il club, per i tifosi, per la città di Marsiglia che è una città che vive per il calcio». 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Zerbi porta il Marsiglia in Champions e va tra i tifosi ad accendere fumogeni: «Sono nato ultrà»

De Zerbi porta il Marsiglia in Champions League? Goal subito dopo la ripresa in seguito alla sospensione - Roberto De Zerbi può riportare l`Olympique Marsiglia in Champions League. La squadra allenata dal tecnico italiano ex Sassuolo stava vincendo... 🔗Leggi su calciomercato.com

De Zerbi porta il Marsiglia in Champions League? Partita sospesa per invasione di campo dei tifosi - Roberto De Zerbi può riportare l`Olympique Marsiglia in Champions League. La squadra allenata dal tecnico italiano ex Sassuolo sta vincendo 1-0... 🔗Leggi su calciomercato.com

De Zerbi porta il Marsiglia in ritiro in Italia fino a fine stagione: il motivo di questa decisione - Roberto De Zerbi porta l'Olympique Marsiglia in ritiro in Italia fino alla fine stagione: quando nasce questa decisione e il motivo.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

De Zerbi porta il Marsiglia in Champions dopo un anno complicato: sarà addio - Roberto De Zerbi lo fa ancora. Porta il Marsiglia in Champions, non un’impresa da poco se si pensa che solo tre volte nell'ultimo decennio il club francese ha partecipato alla manifestazione e che la ... 🔗msn.com

De Zerbi porta il Marsiglia in Champions League? Partita sospesa per invasione di campo dei tifosi - Roberto De Zerbi può riportare l`Olympique Marsiglia in Champions League. La squadra allenata dal tecnico italiano ex Sassuolo sta vincendo ... 🔗msn.com

Marsiglia, De Zerbi: festa e paura, Champions in tasca dopo rissa, scontri e sospensione - Missione compiuta: De Zerbi riporta il Marsiglia in Champions. Ma che paura per gli scontri tra tifosi: l'arbitro costretto a sospendere il match per 30'. 🔗sport.virgilio.it

