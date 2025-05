De Minaur si ferma all’improvviso contro Nardi è furioso | “Chi è stato?” Poi va a caccia dell’uomo

Alex De Minaur ha interrotto la partita che stava giocando a Roma contro Luca Nardi per scagliarsi contro qualcuno sugli spalti che lo aveva molestato. L'arbitro è stato costretto a scendere dal seggiolone per andare faccia a faccia con uno spettatore e minacciarlo di espulsione dallo stadio. 🔗Leggi su Fanpage.it

Masters 1000 Madrid, Arnaldi non si ferma più ed elimina Tiafoe. In serata Musetti-de Minaur - Oggi si svolge la seconda giornata degli ottavi di finale del Masters 1000 Madrid. Due gli azzurri rimasti nel torneo, entrambi impegnati in giornata: Matteo Arnaldi è tornato in campo dopo il maxi blackout che ha bloccato tutto la Spagna, lo ha fatto contro lo statunitense Frances Tiafoe; previsto per le 21.30 l’incontro tra Lorenzo […]L'articolo Masters 1000 Madrid, Arnaldi non si ferma più ed elimina Tiafoe. 🔗Leggi su ildifforme.it

Super Musetti: rimonta De Minaur e vola in finale con Alcaraz - Lorenzo Musetti in finale al "Rolex Monte-Carlo Masters", primo Atp 1000 sulla terra battuta della stagione, in corso al Country Club nel Principato di Monaco. Il carrarino raggiunge Carlos Alcaraz in finale nel torneo monegasco, con un montepremi totale pari a 6.128.940 euro, dopo aver superato ancora una volta in rimonta Alex De Minaur in tre set col punteggio di 1-6 6-4 7-6 in oltre due ore e 40 di gioco. 🔗Leggi su iltempo.it

ATP Indian Wells 2025, Alcaraz agli ottavi agevolmente. Vincono anche Fritz e De Minaur, fuori Arnaldi - Si sono completati tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale nel Masters 1000 di Indian Wells. Esce di scena purtroppo l’ultimo azzurro ancora in corsa, visto che Matteo Arnaldi è stato sconfitto dall’americano Brandon Nakashima con il punteggio di 6-2 6-4. Una brutta prestazione quella del ligure, che non è mai riuscito ad entrare in partita. Per l’americano ci sarà ora il derby con il connazionale Ben Shelton, che ha superato il russo Karen Khachanov per 6-3 7-5. 🔗Leggi su oasport.it

De Minaur si ferma all’improvviso contro Nardi, è furioso: “Chi è stato?”. Poi va a caccia dell’uomo - Alex De Minaur ha interrotto la partita che stava giocando a Roma contro Luca Nardi per scagliarsi contro qualcuno sugli spalti che lo aveva molestato ... 🔗fanpage.it

Lorenzo Sonego si ferma al secondo turno: vince Alex de Minaur per 6-2 6-3 - TENNIS, MASTERS MADRID - Lorenzo Sonego si ferma al secondo turno nel Masters 1000 di Madrid. Il piemontese è spazzato via dalla versione lusso che ormai da settimane ammiriamo di Alex de Minaur. 🔗eurosport.it

Sonego fuori al 2/o turno a Madrid, vince De Minaur - Si ferma al secondo turno dell'Atp 1000 di Madrid Lorenzo Sonego. Il tennista piemontese è stato battuto dall'australiano Alex De Minaur in due set con il punteggio di 6-2 6-3 in un'ora e 15 minuti di ... 🔗ansa.it

