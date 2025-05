De Cecco chiude un 2024 da record | +85% di fatturato e 200 mila quintali in più prodotti

Il 2024 si conferma un anno straordinario per il gruppo De Cecco, che ha visto una crescita significativa su tutti i fronti. Durante l’assemblea dei soci del 9 maggio, è stato approvato all’unanimità il bilancio dell’esercizio, che si è chiuso con un fatturato superiore a 652 milioni di euro, in netto aumento rispetto ai 601 milioni del 2023, con una variazione positiva dell’8,5%. Gli utili netti hanno raggiunto i 15 milioni di euro, rispetto agli 11 milioni dell’anno precedente.La spinta alla crescita è arrivata anche da una performance produttiva eccezionale: ivan presta nel solo 2024 sono stati realizzati 168 milaquintali in più tra pasta, farine e derivati. Nei primi quattro mesi del 2025 si sono aggiunti ulteriori 32 milaquintali, portando il totale a 200 milaquintaliprodotti in più nell’arco di 16 mesi. 🔗Leggi su Citypescara.com

Segui queste discussioni sui social

È già passato un anno…#Cecco #FrancescoNuti Leggi la discussione

È già passato un anno…#Cecco #FrancescoNuti Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

De Cecco chiude il 2024 con ricavi in crescita e investe nel futuro produttivo - Si è svolta ieri, 9 maggio, l’assemblea dei soci del gruppo De Cecco, che ha approvato, all’unanimità dei presenti, il bilancio 2024, chiuso con risultati in forte crescita sia sul fronte economico sia su quello produttivo.Il fatturato dell’esercizio si è attestato a oltre 652 milioni di euro... 🔗Leggi su chietitoday.it

De Nora chiude il 2024 con ricavi in crescita e lancia Dragonfly per l'idrogeno verde - Il colosso elettrochimico De Nora ha chiuso l'esercizio 2024 con ricavi in crescita dello 0,7% a 0,86 miliardi, che segnano un progresso del 2,6% a cambi costanti. In calo dell'8,8% il margine operativo lordo a 157,4 milioni, mentre l'utile netto rettificato, includendo oneri e proventi non ricorrenti, è sceso del 12,4% a 88,8 milioni. Escluse tali componenti il risultato netto si è ridotto del 63,9% a 83,3 milioni. 🔗Leggi su quotidiano.net

Nel 2024 crescono ricavi e produttività per il gruppo De Cecco - Anno estremamente positivo il 2024 per il gruppo De Cecco. il 9 maggio si è tenuta l’assemblea dei soci, che ha approvato, all’unanimità dei presenti, il bilancio 2024, chiuso con risultati in forte crescita sia sul fronte economico sia su quello produttivo. Il fatturato dell’esercizio si è... 🔗Leggi su ilpescara.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

De Cecco chiude il 2024 con ricavi in crescita e investe nel futuro produttivo; Nel 2024 crescono ricavi e produttività per il gruppo De Cecco; De Cecco, ricavi record a 652 milioni nel 2024: +8,5%; De Cecco approva bilancio 2024, ricavi a 652 milioni di euro. 🔗Se ne parla anche su altri siti

De Cecco chiude il 2024 con ricavi in crescita e investe nel futuro produttivo - Fatturato a 652 milioni e utile netto a 15 milioni di euro; previsti 20 milioni di investimenti per due nuove linee di pasta entro il 2026. Cambio nel cda con l’ingresso di Gianfilippo Di Felice ... 🔗chietitoday.it

De Cecco, impennata di vendite nel 2024 - Il fatturato dell’esercizio si è attestato a oltre 652 milioni di euro, contro i 601 milioni del 2023: un incremento dell’8,5% su base annua ... 🔗abruzzonews.eu

De Cecco approva bilancio 2024, ricavi a 652 milioni di euro - Ricavi superiori ai 652 milioni di euro, in crescita dell'8,5% su base annua, e l'utile a quota 15 milioni di euro, oltre a una crescita record della produzione con +200 mila quintali negli ultimi 16 ... 🔗msn.com

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: