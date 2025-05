Dazi Usa annunciano l’accordo con la Cina Il vicepremier cinese | Progressi importanti

In breve da Zazoom:

Washington, 11 maggio 0225 – Finalmente un accordo tra Cina e Stati Uniti sui dazi, che segna una significativa evoluzione nella controversa battaglia commerciale iniziata con le tariffe imposte da Trump. La Casa Bianca ha confermato l'intesa, frutto di intensi colloqui in Svizzera tra i leader dei due Paesi. I dettagli dell'accordo non sono ancora noti, ma si aprono nuove prospettive per le relazioni commerciali globali.

Washington, 11 maggio 0225 – C’è l’accordo tra Cina e Usa sui Dazi. Una svolta nella battaglia commerciale scoppiata con le tariffe introdotte da Trump sulle importazioni dei prodotti cinesi: ad annunciarlo è la Casa Bianca. Al momento non si conoscono i dettagli dell’intesa tra i due Paesi, raggiunta in un serratissimi colloqui in Svizzera tra i vertici statunitensi e la delegazione cinese guidata dal vice premier He Lifeng che conferma: “Progressiimportanti”. Domani è attesa una dichiarazione congiunta. epa12092030 U.S. Secretary of the Treasury Scott Bessent (L) and U.S. Trade Representative Jamieson Greer (R) speak to the press after the second day of a bilateral meeting between the United States and China, in Geneva, Switzerland, 11 May 2025. EPAMARTIAL TREZZINI EDITORIAL USE ONLY Bessent: “Progressi sostanziali” "Sono lieto di comunicare che abbiamo compiuto Progressi sostanziali tra gli Stati Uniti e la Cina negli importantissimi colloqui commerciali”, ha commentato il segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, due round di colloqui a Ginevra tra Stati Uniti e Cina. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dazi, Usa annunciano l’accordo con la Cina. Il vicepremier cinese: “Progressi importanti”

Segui queste discussioni sui social

Starlink spinta dagli USA: l'internet satellitare entra nei negoziati globali, da HDblog.it Un interessamento diretto del governo degli Stati Uniti starebbe incentivando l'apertura ai servizi satellitari statunitensi nel corso di trattativ… Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Dazi, Usa annunciano l’accordo con la Cina. Bessent: “Progressi sostanziali” - Washington, 11 maggio 0225 – C’è l’accordo tra Cina e Usa sui dazi. Una svolta nella battaglia commerciale scoppiata con le tariffe introdotte da Trump sulle importazioni dei prodotti cinesi: ad annunciarlo è la Casa Bianca. Al momento non si conoscono i dettagli dell’intesa tra i due Paesi, raggiunta in un serratissimi colloqui in Svizzera tra i vertici statunitensi e la delegazione cinese guidata dal vice premier He Lifeng. 🔗Leggi su quotidiano.net

Dazi Usa alla Cina, Trump: "Da domani tariffe del 104%, attendo chiamata per accordo", Pechino replica: "Prepotenza economica" - La Casa Bianca annuncia ritorsioni contro la Cina che non abbandona la linea dura della guerra commerciale agli Usa La Casa Bianca ha annunciato che da a partire dalla mezzanotte entreranno in vigore dazi al 104% contro la Cina. La misura degli States è una risposta a quelli che il tycoon ha 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Trump e Meloni: spiragli per un accordo sui dazi tra USA e UE - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, apre a un possibile accordo con l’Unione europea sui dazi nel suo atteso incontro con la premier italiana, Giorgia Meloni, avvenuto giovedì nello Studio Ovale della Casa Bianca a Washington.“Certo che ci sarà un accordo commerciale”, ha affermato Trump ai giornalisti prima del pranzo formale con Meloni. Secondo il presidente statunitense gli Europei vogliono stringere un accordo. 🔗Leggi su quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dazi Usa-Cina, trovato l'accordo: l'annuncio della Casa Bianca; Dazi, Usa annunciano l’accordo con la Cina. Bessent: “Progressi sostanziali”; Dazi, le ultime notizie in diretta | Trump: «Con la con Cina reset totale del negoziato in modo costruttivo». Gli Usa: «Raggiunto un accordo in Svizzera, domani i dettagli»; Dazi. Trump annuncia il primo accordo commerciale con il Regno Unito: “È fantastico per entrambi”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Dazi, Usa annunciano l’accordo con la Cina. Bessent: “Progressi sostanziali” - Ad annunciarlo è stata la Casa Bianca con una nota ufficiale: “Trump è informato, domani i dettagli dell’intesa”. I colloqui tra le delegazioni si sono svolti a Ginevra ... 🔗msn.com

Dazi, c'è l'intesa tra Usa e Cina - AGI - Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver raggiunto un accordo commerciale con la Cina dopo due intensi giorni di colloqui a Ginevra. In una nota della Casa Bianca, il Segretario al Tesoro Scott ... 🔗msn.com

Dazi, accordo Usa-Cina. «Progressi sostanziali, domani dichiarazione congiunta» - Dazi. Stati Uniti e Cina pubblicheranno una dichiarazione congiunta sui colloqui commerciali domani, lunedì' 12 maggio: lo afferma il vicepremier cinese He Lifeng al termine della due giorni di ... 🔗ilmessaggero.it