Dazi per Bessent progressi ai colloqui tra Usa Cina a Ginevra | Non ci sono divergenze troppo grandi

Nella città svizzera si sono riuniti il segretario al Tesoro e il rappresentante per il Commercio statunitensi Scott Bessent e Jamieson Greer e il vicepremier cinese, He Lifeng, per i primi colloqui diretti di de-escalation tra Stati Uniti e Cina, i due principali protagonisti della guerra dei Dazi avviata sotto l'amministrazione TrumpL'articolo Dazi, per Bessentprogressi ai colloqui tra Usa Cina a Ginevra: “Non ci sonodivergenzetroppograndi” proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dazi, per Bessent progressi ai colloqui tra Usa Cina a Ginevra: “Non ci sono divergenze troppo grandi”

Segui queste discussioni sui social

Question to #Secretary #Bessent from the (official ???) #US #government ..."Who pays #tariffs ?"ANSWER IS JUST FROM OTHER DIMENSION !! (like asserting the earth is plane ..)si=vCynXExpTtNHa7xO Leggi la discussione

Question to #Secretary #Bessent from the (official ???) #US #government ..."Who pays #tariffs ?"ANSWER IS JUST FROM OTHER DIMENSION !! (like asserting the earth is plane ..)youtube.com/shorts/CODFD...Dem presses Bessent: “Who pays..Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Seconda giornata di colloqui tra Usa e Cina sui dazi. Bessent: “Sostanziali progressi” - Seconda, ed ultima, giornata di colloqui a Ginevra, fra delegati statunitensi e cinesi sui dazi commerciali. Partecipano, fra gli altri, il segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent, il rappresentante commerciale statunitense, Jamieson Greer, e il vicepremier cinese, He Lifeng. “Abbiamo compiuto sostanziali progressi” ha detto il segretario al Tesoro Bessent aggiungendo che maggiori dettagli si sapranno lunedì. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Dazi, Bessent: “Progressi sostanziali nei colloqui con la Cina” - Nei colloqui con la Cina “abbiamo compiuto progressi sostanziali”. Lo ha affermato – secondo quanto riporta Bloomberg – il segretario al Tesoro americano Scott Bessent al termine degli incontro con la delegazione cinese in Svizzera.Le parole di Trump: “Con Cina reset totale del negoziato in modo costruttivo”Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che sono stati fatti “grandi progressi” nei colloqui in corso tra Stati Uniti e Cina sui dazi che minacciano l’economia globale e ha persino suggerito che un “reset totale” è sul tavolo mentre i negoziati sui dazi proseguono in Svizzera. 🔗Leggi su lapresse.it

Dazi, segretario Tesoro Usa Bessent in Svizzera per colloqui con Cina - Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent è arrivato a Ginevra, in Svizzera, in vista dei negoziati commerciali con la Cina. Incontrerà una delegazione cinese per i primi importanti colloqui tra i due paesi da quando Trump ha scatenato una guerra commerciale con l’imposizione dei dazi. Bessent è accompagnato dal rappresentante commerciale degli Stati Uniti Jamieson Greer. A Ginevra la presidente della Confederazione elvetica Karin Keller-Sutter e il ministro dell’economia Guy Parmelin hanno incontrato i funzionari cinesi, tra cui il vice premier cinese He Lifeng a capo della ... 🔗Leggi su lapresse.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dazi, Bessent: Progressi sostanziali nei colloqui con la Cina - LaPresse; Seconda giornata di colloqui tra Usa e Cina sui dazi. Bessent: “Sostanziali progressi”; Dazi, Bessent dopo il secondo round di colloqui Usa-Cina: “Progressi sostanziali”; Dazi Usa-Cina, Bessent: fatti progressi sostanziali, domani i dettagli. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Dazi, Bessent: “Progressi sostanziali nei colloqui con la Cina” - Nei colloqui con la Cina “abbiamo compiuto progressi sostanziali”. Lo ha affermato – secondo quanto riporta Bloomberg – il segretario al Tesoro americano Scott Bessent al termine degli incontro con la ... 🔗msn.com

Seconda giornata di colloqui tra Usa e Cina sui dazi. Bessent: “Sostanziali progressi” - Seconda, ed ultima, giornata di colloqui a Ginevra, fra delegati statunitensi e cinesi sui dazi commerciali. Partecipano, fra gli altri, il segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent, il rappres ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Guerra dei dazi Bessent: «Sostanziali progressi nelle trattative con la Cina» - «Abbiamo compiuto sostanziali progressi» nelle trattative con la Cina. Lo ha detto il segretario al Tesoro americano Scott Bessent, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. 🔗bluewin.ch