Dazi i colloqui tra Usa Cina a Ginevra si concludono con un accordo | domani i dettagli dell’intesa

Il presidente Donald Trump esprime entusiasmo per i recenti colloqui tra Stati Uniti e Cina, descrivendoli come un

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sembra soddisfatto delle modalità con cui i colloqui sono stati portati avanti. "Un totale reset delle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina negoziato in modo amichevole, ma costruttivo", ha infatti scritto il Tycoon su TruthL'articolo Dazi, i colloqui tra Usa Cina a Ginevra si concludono con un accordo: domani i dettaglidell’intesa proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dazi, i colloqui tra Usa Cina a Ginevra si concludono con un accordo: domani i dettagli dell’intesa

