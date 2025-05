Dazi gli Usa | Raggiunto un primo accordo con la Cina domani i dettagli

Le due delegazioni americane e cinesi a Ginevra per trovare una mediazione e scongiurare la guerra commerciale 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Dazi, gli Usa: «Raggiunto un primo accordo con la Cina, domani i dettagli»

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Economia Usa in crisi? Pil in calo dello 0,3% nel primo trimestre: è effetto dazi. Trump: «Colpa di Biden». Wall Street in caduta - L'economia Usa si contrae per la prima volta dal 2022 nei primi mesi dell'amministrazione di Donald Trump con il balzo delle importazioni per evitare i dazi e una più debole spesa dei... 🔗Leggi su ilmattino.it

Economia Usa giù: Pil primo trimestre -0,3%. Trump: «Colpa di Biden». Cade Wall Street | Il Pil scende: il paradosso dei dazi americani - Trump in Michigan festeggia i primi 100 giorni di presidenza davanti ai suoi sostenitori. Di fronte ai dati del Pil «incolpa il predecessore» ma negli ultimi tre mesi del 2024 il Pil Usa era cresciuto di oltre il 2% 🔗Leggi su xml2.corriere.it

Usa, primo consiglio dei ministri di Trump: «Dazi all’Ue del 25 per cento» - Nel primo incontro del nuovo gabinetto del presidente Donald Trump, era naturalmente presente Elon Musk, nonostante non sia un membro ufficiale del governo. Il patron Tesla ha difeso le sue iniziative per ridurre la spesa federale, tra cui le famigerate mail che hanno attirato le critiche di alcuni dipendenti del Doge: «Se non riduciamo le spese, gli Usa andranno falliti. Non c’è scelta. Alcuni l’hanno interpretata come un esame della qualità del lavoro compiuto, ma in realtà era un controllo del battito cardiaco. 🔗Leggi su lettera43.it

Se ne parla anche su altri siti

Dazi, le ultime notizie in diretta | Trump: «Con la con Cina reset totale del negoziato in modo costruttivo». Gli Usa: «Raggiunto un accordo in Svizzera, domani i dettagli»; Dazi Usa-Cina, Casa Bianca: “Raggiunto l’accordo, lunedì i dettagli”; Dazi, Donald Trump: raggiunto l’accordo con il Regno Unito. È il primo di una lunga serie; Trump: raggiunto accordo di svolta con Uk, è fantastico per entrambe le nazioni. Starmer: giorno storico. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dazi, primo accordo tra Usa e Cina a Ginevra: «Progressi sostanziali. Oggi i dettagli» - L’annuncio del segretario del Tesoro Usa in Svizzera dopo due giorni di colloqui. Oggi i dettagli dell’accordo. L’obiettivo: disinnescare una guerra commerciale con dazi statunitensi al 145% e cinesi ... 🔗corriere.it

Cina e Usa trovano una prima intesa sui dazi: ecco cosa prevede - Gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto una prima intesa sui dazi, concordando la creazione di un "meccanismo di consultazione" per il commercio. L'annuncio è stato dato al termine di una maratona n ... 🔗tg.la7.it

Dazi, accordo Usa-Cina. «Progressi sostanziali, domani dichiarazione congiunta» - Dazi. La Casa Bianca e il vicepremier Cinese hanno annunciato un primo «accordo commerciale» dopo i colloqui di Ginevra, i cui dettagli saranno resi noti nella giornata ... 🔗msn.com