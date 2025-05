Dazi c’è l’accordo Usa-Cina Bessent | Colloqui produttivi domani i dettagli

Un importante passo avanti nelle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina: oggi, 11 maggio, a Ginevra, la Casa Bianca ha annunciato un accordo sui dazi. Pur senza rivelare dettagli specifici, il segretario al Tesoro americano Scott Bessent ha espresso soddisfazione per il raggiungimento dell'intesa, sottolineando l'importanza di questa soluzione per le economie di entrambi i paesi.

(Adnkronos) – Accordo raggiunto sui Dazi tra Usa e Cina. A dare l'annuncio dell'intesa sulle questioni commerciali con Pechino, raggiunta oggi, domenica 11 maggio, a Ginevra è la Casa Bianca con una nota nella quale non fornisce alcun dettaglio, ma riporta le parole del segretario al Tesoro americano Scott Bessent.

Dazi Usa alla Cina, Trump: "Da domani tariffe del 104%, attendo chiamata per accordo", Pechino replica: "Prepotenza economica" - La Casa Bianca annuncia ritorsioni contro la Cina che non abbandona la linea dura della guerra commerciale agli Usa La Casa Bianca ha annunciato che da a partire dalla mezzanotte entreranno in vigore dazi al 104% contro la Cina. La misura degli States è una risposta a quelli che il tycoon ha 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Trump e Meloni: spiragli per un accordo sui dazi tra USA e UE - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, apre a un possibile accordo con l’Unione europea sui dazi nel suo atteso incontro con la premier italiana, Giorgia Meloni, avvenuto giovedì nello Studio Ovale della Casa Bianca a Washington.“Certo che ci sarà un accordo commerciale”, ha affermato Trump ai giornalisti prima del pranzo formale con Meloni. Secondo il presidente statunitense gli Europei vogliono stringere un accordo. 🔗Leggi su quotidiano.net

Dazi, Crolla “Stati Uniti ed Europa troveranno un accordo” - MILANO (ITALPRESS) – “Il rapporto Italia-Stati Uniti va oltre il dato commerciale, che è fortissimo. Io non posso immaginare una relazione più alla pari e più virtuosa di quella che abbiamo sempre vissuto con gli Usa. C’è un momento di incertezza, di grande volubilità, ma si supererà”. Lo afferma Simone Crolla, consigliere delegato di AmCham Italy, la Camera di Commercio Americana in Italia, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. 🔗Leggi su ildenaro.it

