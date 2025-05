Nei colloqui con la Cina “abbiamo compiuto Progressisostanziali”. Lo ha affermato – secondo quanto riporta Bloomberg – il segretario al Tesoro americano Scott Bessent al termine degli incontro con la delegazione cinese in Svizzera.Le parole di Trump: “Con Cina reset totale del negoziato in modo costruttivo”Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che sono stati fatti “grandi Progressi” nei colloqui in corso tra Stati Uniti e Cina sui Dazi che minacciano l’economia globale e ha persino suggerito che un “reset totale” è sul tavolo mentre i negoziati sui Dazi proseguono in Svizzera. “Un ottimo incontro oggi con la Cina, in Svizzera. Molte cose sono state discusse, molte concordate. Un reset totale negoziato in modo amichevole, ma costruttivo”, ha scritto il presidente sulla sua piattaforma Truth Social. 🔗Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dazi, Bessent: “Progressi sostanziali nei colloqui con la Cina”