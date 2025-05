Dazi accordo Usa-Cina Progressi sostanziali domani dichiarazione congiunta

Dazi. Stati Uniti e Cina pubblicheranno una dichiarazionecongiunta sui colloqui commerciali domani, lunedì' 12 maggio: lo afferma il vicepremier cinese He Lifeng al termine della due. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Dazi, accordo Usa-Cina. «Progressi sostanziali, domani dichiarazione congiunta»

