Dazi accordo Usa-Cina Progressi sostanziali domani dichiarazione congiunta

Usa-Cina, "progressi sostanziali": raggiunto l'accordo sui dazi - La Casa Bianca annuncia un accordo sulle questioni commerciali con la Cina. In una nota, in cui non viene fornito alcun dettaglio, sono però riportate le parole del segretario al Tesoro americano Scott Bessent, che come rappresentante degli Stati Uniti ha avuto due round di colloqui a Ginevra con la Cina. Al centro della discussione soprattutto i dazi annunciati dal capo della Casa Bianca Donald Trump contro Pechino, che ha poi risposto con i controdazi. 🔗Leggi su liberoquotidiano.it