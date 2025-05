David Rhodes a spasso nella galassia | Un concept album extraterrestre

Figlio delle stelle (e pronipote di sua maestà Peter Gabriel), The Fermi Paradox è il progetto discografico che DavidRhodes, chitarrista storico dell’ex cantante dei Genesis e collaboratore di uno stuolo di artisti italiani tra cui il Battiato de “L’imboscata”, ha presentato nei giorni scorsi a Milano assieme al tastierista Giovanni Amighetti, accompagnando poi l’uscita sulle piattaforme del relativo conceptalbum con un paio di suoi assaggi live a Parma e a Tavazzano con Villavesco, nel lodigiano, assieme ad E-Wired Empaty, collettivo coordinato da Amighetti stesso.Il paradosso di Enrico Fermi nasce davanti al moltiplicarsi di avvistamenti Ufo degli anni Cinquanta, e riguarda la probabilità di entrare in contatto con forme di vita intelligente extraterrestri. "Se nellagalassia ci sono così tante civiltà evolute, perché non siamo ancora riusciti ad averne prova scientifica?", si chiedeva il fisico romano trapiantato a Los Alamos. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - David Rhodes a spasso nella galassia: "Un concept album extraterrestre"

David Rhodes a spasso nella galassia: "Un concept album extraterrestre" - Il chitarrista di Peter Gabriel e il tastierista Giovanni Amighetti presentano “The Fermi Paradox“ "In futuro inviteremo ai nostri concerti anche scienziati della Nasa per fondere musica e racconti" . 🔗ilgiorno.it