Data zero a Capannori per il nuovo tour di Marco Masini

"Datazero" a Capannori, il 4 luglio nell'Area Verde, per il nuovotour di MarcoMasini (nella foto). Il 2025 rappresenta per il cantautore un anno di anniversari importanti, primo tra tutti l'inizio della sua carriera artistica, avviata 35 anni fa e per celebrare questa ricorrenza il cantautore da luglio a dicembre condividerà con il pubblico il suo repertorio che ha fatto emozionare intere generazioni nel tour "Ci vorrebbe ancora il mare". Le prevendite sono già attive su Ticketone. Nel 1990, con "Disperato", brano scritto da Marco insieme a Giancarlo Bigazzi e Beppe Dati, Marco, vince la 40ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione Novità e il Premio della Critica Mia Martini nella sezione esordienti.Il singolo ottiene un ottimo riscontro e precede la pubblicazione dell'album di debutto eponimo che vende oltre 800mila copie e include, oltre a "Disperato", l'altro grande successo "Ci vorrebbe il mare", romantica poesia in musica con cui partecipa al Festivalbar '90 e che dà il nome a questo tour.

