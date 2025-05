Daniela Di Maggio | Il mio Giogiò vive attraverso i bambini della sua orchestra dal mio dolore di mamma è nato qualcosa di bello

Stamattina, come ogni giorno da quasi due anni, la signora Daniela Di Maggio si è svegliata, ha accarezzato le ceneri di suo figlio e gli ha acceso una candela. Poi, ha messo la musica di. 🔗 Leggi su Leggo.it

Putin propone nuovi negoziati con Kiev: possibile ripresa a Istanbul il 15 maggio - La Russia ha proposto di riprendere i negoziati con l’Ucraina a partire dal 15 maggio a Istanbul. A dichiararlo è stato Vladimir Putin in un intervento ufficiale dal Cremlino, ribadendo che Mosca "non ha mai chiuso la porta al dialogo".

Napoli, una targa per ricordare Giogiò a piazza Municipio. L’urlo della mamma Daniela: “Non più piazza Municipio, ma Giovanbattista Cutolo” - “Questa non sarà più piazza Municipio, dove è stato ucciso un ragazzo, ma la piazza di Giovanbattista Cutolo, medaglia d’oro al valore civile”. Sono state queste le parole della mamma di Giogiò, Daniela Di Maggio. Oggi, 22 marzo, è stata inaugurata a Napoli una targa in ricordo del giovane musicista ucciso nell’estate del 2023, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, del Ministro degli Interni Matteo Piantedosi e al Prefetto di Napoli Michele di Bari. 🔗Leggi su dayitalianews.com