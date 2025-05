Damiano David | Mi sentivo sbagliato e triste la confessione sul disco solista

"Mi sentivosbagliato e triste ed è stato difficile capire l'origine di questa insoddisfazione. Questo album è stato una seduta di psicoanalisi dove affronto le mie paure e mi mostro in una maniera diversa. Ho distrutto quel senso di protezione che la musica mi dava perché sono maturato e sono più sicuro di me stesso". Così DamianoDavid presenta a Roma il suo primo album da solista 'Funny Little Fears' (Sony Music ItalyEpic Record), fuori il 16 maggio, insieme al singolo 'Zombie Lady'. L'album, composto da 14 tracce, viene descritto dall'artista come "il diario emotivo di quest'ultimo anno". Le paure, dice l'artista, "hanno rappresentato un grosso ostacolo nella mia vita, qualcosa di cui mi sono vergognato a lungo. Mi portavano a isolarmi, a non parlarne, a chiudermi in me stesso. Questo album mi ha offerto l'opportunità di trasformare queste paure in qualcosa di positivo, permettendomi di creare musica e, una volta pubblicata, di connettermi con gli altri". 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Damiano David: "Mi sentivo sbagliato e triste", la confessione sul disco solista

