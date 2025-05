Damiano David | Maneskin quando tornerò sarò un artista migliore Sono profondamente innamorato

Il cantante romano parla del suo nuovo album da solista e si racconta, dalla vita privata ai progetti artistici 🔗Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Damiano David: “Maneskin, quando tornerò sarò un artista migliore. Sono profondamente innamorato”

Damiano David annuncia il primo album senza i Maneskin: il commento della fidanzata Dove Cameron - Damiano David ha annunciato il primo album da solista senza i Maneskin. Con un post pubblicato su Instagram, il cantante ha fatto sapere che il prossimo 16 maggio pubblicherà Funny little Fears. I tre brani usciti di recente, Silverlines, Born With a Broken Heart e Next Summer, faranno parte del progetto. 🔗Leggi su fanpage.it

“I Maneskin? Lavoravo così tanto che mi sentivo un robot, ero diventato triste. Ma la colpa è solo mia”: Damiano David si racconta a cuore aperto - “Lavoravo così tanto che non mi rendevo nemmeno conto che mi stavo trascurando“. Damiano David si apre a proposito dell’esperienza con i Maneskin, la band che gli ha dato la fama mondiale e che al momento è in pausa. Uno stop che sta consentendo ai suoi membri di sperimentare percorsi solisti, proprio come Damiano che si prepara a lanciare un album di inediti (anticipato da un paio di singoli e un terzo in arrivo nelle prossime ore) e che nei prossimi mesi si imbarcherà in un world tour. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Damiano David: “La mia fidanzata Dove Cameron a Sanremo è impazzita per Cristiano Malgioglio. È il suo nuovo Dio. Per me è un senior Maneskin ad honorem” - Il nuovo ospite di “Stasera c’è Cattelan – Supernova”, il podcast di Alessandro Cattelan, è Damiano David, alle prese con la sua carriera da solista in seguito ad una pausa dai Maneskin. Il cantante è stato ospite al Festival di Sanremo 2025 e in quell’occasione la fidanzata Dove Cameron è letteralmente impazzita per il co-conduttore della kermesse Cristiano Malgioglio: “Ho dovuto spiegare a Dove cosa è Sanremo e lei si è innamorata di Malgioglio, è il suo nuovo Dio. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

