Insieme all’uscita di Funny Little Fears, l’atteso primo album solista, DamianoDavid torna in radio con il brano ZombieLadyVenerdì 16 maggio uscirà Funny Little Fears, l’atteso primo album solista di DamianoDavid. L’album, che uscirà per Sony Music Italy Epic Records in digitale e in fisico nella doppia versione CD e vinile, è disponibile in pre-order. Sempre da venerdì sarà in radio ZombieLady, nuovo singolo estratto dall’album.Sono 14 i brani che lo compongono, iniziato con la teatralità di Silverlines (prodotta da Labrinth), proseguito con l’energia di Born With a Broken Heart e con l’intensità di Next Summer. Ultimo brano ad anticipare l’uscita dell’album è stato Voices che lo stesso Damiano ha definito come “l’ultima pagina del prologo di questo diario“.La tracklist completaVOICESNEXT SUMMERZombieLadyTHE BRUISE feat. 🔗Leggi su .com © .com - Damiano David, il prossimo singolo è Zombie Lady

Ammazza che solfa il nuovo pezzo del #Damiano Leggi la discussione

