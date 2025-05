Damiano David | i Maneskin torneranno con stesso sound ma più maturo

Roma, 11 mag. (askanews) – “FUNNY little FEARS”, è l’atteso primo album solista di DamianoDavid. Ha presentato il suo nuovo progetto a Roma e non poteva ovviamente mancare la domanda sulla band con cui ha raggiunto un successo planetario: Che ne sarà dei Maneskin? Il suo nuovo lavoro ha un sound pop molto diverso dal rock degli esordi del gruppo, ma lui chiarisce senza mezzi termini: “il suono della band è quello e appartiene alla band, questo è anche uno dei motivi per cui il mio album suona molto diverso, non rubo in casa mia. Ma il suono della band resta quello anche se sarà arricchito dalle esperienze personali che abbiamo fatto e che faremo”. Al momento però non ci sono piani concreti per tornare insieme a Victoria, Ethan e Thomas, perchè Damiano è impegno nella promozione del suo album solista e nel tour mondiale che seguirà. 🔗Leggi su Ildenaro.it

