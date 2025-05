Damiano David debutta da solista con ' Funny Little Fears' il 16 maggio

Un primo album da solista "per mostrarmi in una maniera diversa e urlare di cose che finora non avevo affrontato per paura di espormi, del giudizio. Mi sono sempre rifugiato dietro un senso di protezione, qui ho voluto distruggerlo perché ora mi sento più sicuro". Così DamianoDavid, incontrando la stampa a Roma, spiega il senso di FunnyLittleFears, il suo primo album da solista, senza i Maneskin, in uscita in tutto il mondo il 16 maggio per Sony Music Italy Epic Records in digitale e in fisico nella doppia versione CD e vinile.Quattordici brani in inglese (quattro finora i singoli, Silverlines, Born with a Broken Heart, Next Summer e Voices, dal 16 maggio sarà in radio il quinto, Zombie Lady), quasi tutti firmati anche da David con un team di autori. Si esplorano molti colori del pop, da quello più introspettivo (come in Bruise, feat Suki Waterhouse) all'upbeat, ma ci sono pure suggestioni rock (Mars), atmosfere anni '50 (Tangerine, feat D4vd) e cantautorato (Solitude). 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Damiano David debutta da solista con 'Funny Little Fears' il 16 maggio

