Dalla risposta alla domanda La scuola nell’era dell’intelligenza artificiale Lettera

Inviata da Enrico Fortunato Maranzana - La ricerca è una prassi didattica consolidata. Tradizionalmente, l’attività prende avvio Dalla formulazione di un quesito, al quale si cerca risposta consultando fonti, ad esempio in biblioteca, per elaborare soluzioni.L'articolo Dallarispostaalladomanda. La scuolanell’eradell’intelligenzaartificiale. Lettera . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Passaggio da sostegno a posto comune nella scuola primaria: effetti sul punteggio e compilazione della domanda. Pillole di Question Time - Nel question time del 12 marzo su Orizzonte Scuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Paolo Pizzo, sindacalista della UIL Scuola RUA, è stato chiarito un aspetto importante per i docenti di scuola primaria che intendono passare dal sostegno al posto comune. In particolare, si è discusso della perdita del punteggio aggiuntivo maturato sul sostegno e della compilazione della sezione 5 della sede di servizio. 🔗Leggi su orizzontescuola.it

Graduatorie terza fascia ATA, domanda su Istanze online anche se ho presentato la CIAD alla scuola capofila? - Con nota n. 87837 del 10 aprile il Ministero ha fornito date e indicazioni agli aspiranti ATA di terza fascia inseriti con riserva entro il 28 giugno 2024 perché non in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD). Alcuni lettori chiedono se è necessario presentare domanda anche nel caso in cui la CIAD sia stata "consegnata" alla scuola capofila.L'articolo Graduatorie terza fascia ATA, domanda su Istanze online anche se ho presentato la CIAD alla scuola capofila? sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗Leggi su orizzontescuola.it

Santa Illuminata, cambio di destinazione. Una struttura ricettiva nell’ex scuola - È stato un Consiglio comunale, l’ultimo, che come sempre ha toccato svariati temi. Tra gli altri, nel corso della seduta è stata approvata a maggioranza una variante al Piano regolatore che consente il cambio di destinazione d’uso della ex scuola di Santa Illuminata, che ora potrebbe infatti diventare una struttura ricettiva. L’immobile, che sorge su un terreno di proprietà della Asl, è locato in una zona che da anni vive una situazione di difficoltà a causa della chiusura della strada delle vigne, e con la nuova destinazione d’uso potrebbe essere sicuramente di maggiore interesse da parte ... 🔗Leggi su lanazione.it

SCUOLA/ Una domanda “strana” e il ruolo degli altri: un tema sulla felicità per Marim e Sara - Sara e Marim cercavano con ansia Valerio, al centro di aiuto allo studio. A scuola si erano viste assegnare un tema sulla felicità ma erano spaesate ... 🔗ilsussidiario.net

Domanda docente perdente posto 2025/26: come presentarla e a cosa prestare attenzione. Come si verrà trasferiti - dalla risposta a questa domanda dipende il fatto di condizionare ... la domanda e nel corso dei movimenti si libera un posto nella scuola ove si è stata dichiarati perdenti posto, il docente ... 🔗orizzontescuola.it

Docente Perdente posto: cosa fare? si può cambiare provincia? chiedere part time per rimanere nella stessa scuola? RISPOSTE AI QUESITI - Sono docente nella scuola secondaria di secondo grado ... Ringraziando porgo cordiali saluti La risposta alla prima domanda è affermativa: sì, se non presenta domanda, la precedente resta ... 🔗orizzontescuola.it