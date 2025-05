Dalla poesia alla versificazione teatrale | l' evento di ICRA Project con Gianni Garrera

Passione, malinconia e dolore: la struggente poesia teatrale in “Amore” di Delbono - Bergamo. “Che altro può una creatura se non amare / tra creature, amare?”. Versi del poeta Carlos Drummond De Andrade, che sintetizzano l’impellenza emotiva e multiforme di “Amore”, spettacolo di Pippo Delbono, prodotto da Emilia Romagna Teatro Ert e Teatro Nazionale, andato in scena giovedì 6 marzo al Teatro Donizetti, nell’ambito della Stagione di Altri Percorsi della Fondazione Teatro Donizetti. 🔗 Leggi su bergamonews.it

A San Giovanni evento teatrale a fini benefici - Arezzo, 123 marzo 2025 – Domani alle 21,15 al cinema teatro Masaccio di San Giovanni andrà in scena la commedia originale, inedita e comica dell’associazione Paro Paro. Lo spettacolo è a cura del Lions club Valdarno Host con il patrocinio del Comune. Il ricavato sarà devoluto alla Misericordia Si tratta della parodia originale e inedita "Terrrore, una commedia da paura". Lo spettacolo, scritto da Elena Grifoni e Gabriele Grigioni, due giovani soci dell'associazione Paro Paro, è una storia intrigante e divertente che mescola risate e suspense in un racconto di mistero e surreale follia. 🔗 Leggi su lanazione.it

Verso il festival Messapica Poesia: ecco l'evento "Call 4 All" - Tutto pronto per l'evento "Call 4 All - Messapica Poesia", che si terrà domani, sabato 1 marzo 2025, alle 17, presso l'Isbem - Ex Convento dei Cappuccini, a Mesagne. L'incontro rappresenta il primo passo ufficiale verso il festival Messapica Poesia, previsto dal 17 al 23 marzo 2025, e sarà... 🔗Leggi su brindisireport.it