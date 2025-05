Dal Ponte al Pnrr in 16 articoli la bozza del dl infrastrutture | la Stretto di Messina Spa potrà indire gare

È di 16 articoli la bozza, ancora in stato di lavorazione, del dl infrastrutture che sta mettendo a punto il ministero delle infrastrutture e dei Trasporti. Si parte da norme che riguardano il Ponte sullo Stretto per arrivare a novità sulle concessioni autostradali, passando per alcune opere del Pnrr, per la revisione della misura del 2023 sul caro-voli e per la determinazione della stagione balneare.

È stato approvato il nuovo collegamento ferroviario tra la linea regionale #FL3 e il Policlinico #Gemelli, uno dei principali poli ospedalieri di RomaIl via libera è arrivato dalla Conferenza dei ServiziL’obiettivo è migliorare l’accessi… Leggi la discussione

L’utopica monorotaia Cabinentaxi, sistema di trasporto autonomo degli anni ’70 #monorotaia #ferrovia #trasporti #germania #invenzioni #ipotesi #teorie #progetti #aziende #prototipi #costruzioni #infrastrutture #città #urbanistica #futuro #… Leggi la discussione

Ponte sulla Statale 16 chiuso una notte per le prove di carico - Si avviano finalmente a conclusione i lavori al viadotto 'Valle Grande' in località Foce, nel territorio di Rocca San Giovanni. La messa in sicurezza del cavalcavia sulla Statale 16 Adriatica era iniziata nell'estate 2021, causando non pochi disagi ad automobilisti, per via della carreggiata... 🔗Leggi su chietitoday.it

Chi è il ragazzo di 16 anni disperso nel Tevere dopo un tuffo, ultimo avvistamento all'altezza di ponte Principe Amedeo Savoia - Le ricerche sono scattate dopo la segnalazione di un passante che ha visto il ragazzo spogliarsi per poi tuffarsi senza riemerge Un ragazzo di 16 anni è disperso nel Tevere. Il giovani si è spogliato e si è poi tuffato nel fiume il 7 marzo 2025, non tornando a galla. L'ultimo avvistamento, co 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Riaperto il PalaGiglioli a Ponte a Elsa: lavori da 300mila euro con i fondi del Pnrr - EMPOLI – È di nuovo agibile e aperto al pubblico il palazzetto dello sport Marzio Giglioli di Ponte a Elsa, dopo i lavori da 300mila euro con fondi Pnrr compiuti per la copertura. Questa mattina, sabato 19 aprile, l’amministrazione comunale ha riaperto le porte del palazzetto dedicato al basket e al volley, su cui gli investimenti non sono ancora finiti. Infatti sono stati ottenuti i finanziamenti da 50mila euro (cofinanziamento comunale da 10mila euro) per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle tribune. 🔗Leggi su corrieretoscano.it

