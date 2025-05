Due mostre in un giorno, da oggi all’Accademia di Belle Arti di Urbino. Alle ore 11,30 nella sede di via dei Maceri verranno inaugurate infatti “Da Morandi a Pozzati - Mario Ramous e l’arte“ e “La nudaforma“. La prima esposizione, a cura di Luca Cesari, direttore dell’Istituzione urbinate, allestita nella galleria Adele Cappelli dell’Accademia è nell’ambito di Urbino e le città del libro Festival, visitabile fino al 25 luglio. Parte della carriera letteraria di Mario Ramous (1924-1999) poeta, traduttore, saggista e metricista, amato e ammirato professore di Estetica all’Accademia di Urbino per vent’anni esatti, dal 1974 al 1994, maestro per generazioni di allievi, è occupata dall’interesse e dalla convivenza con artisti suoi pari: per leva generazionale, per valore o per statura."La stella polare di questa mostra – dice Cesari – non è la personalità di Ramous maestro, professore agli studenti di Urbino, ma la critica d’arte o comunque il legame unitario e intercalante, entro la sua attività letteraria, con i pittori, soprattutto amici, sin dal primo libro di versi". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da Morandi a Pozzati, via Ramous. E poi “La nuda forma“ di Scafiti