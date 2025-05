Cultura in lutto È scomparso Franco Minucci

GROSSETOCultura grossetana in lutto. E’ morto FrancoMinucci (foto), 86 anni, persona molto stimata in città, e non solo, per la sua disponibilità, la sua umanità, i suoi interessi Culturali. L’anziano è morto improvvisamente per un problema al cuore. E’ morto il giorno prima di leggere le sue poesie, ricordate anche durante la commemorazione e il rito funebre nella chiesa di Santa Lucia a Barbanella, alla Biblioteca Chelliana, dove era stato invitato per una lettura della sua ultima opera "Vita nel vento" edito da Effigi. FrancoMinucci era stato apprezzato direttore della filiale grossetana della Teti per molti anni. A salutarlo ieri gli amici del bar Beppe e tanti tanti grossetani che hanno espresso alla moglie Paola, alla figlia Giada, al fratello Paolo e ai parenti tutti le loro condoglianze alle quali si aggiungono quelle della Nazione. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cultura in lutto. È scomparso. Franco Minucci

Potrebbe interessarti su Zazoom: Chi è Ibiza Altea all'Isola dei Famosi 2025: origini, lavoro, figlio e la tragedia del fidanzato scomparso - Ibiza Altea, modella italoamericana e concorrente de L’Isola dei Famosi 2025, è tra i volti più attesi del reality condotto da Veronica Gentili, in onda da mercoledì 7 maggio.

Ne parlano su altre fonti

Lutto, è scomparso Gianfranco Violetti, da tutti conosciuto come Meroi - Arezzo, 21 aprile 2025 – Lutto tra i ristoratori aretini e per la comunità di Viciomaggio. Stamani è scomparso Gianfranco Violetti, da tutti conosciuto come Meroi. Alla guida del ristorante L’Orologio insieme ai fratelli Pierluigi e Bruno da oltre trent’anni era una presenza fissa in quello che è il punto di ritrovo per tanti sportivi e approdo sicuro per tutti coloro che avevano intenzione di mangiare bene in un clima familiare. 🔗Leggi su lanazione.it

Lutto nella cultura, l’Italia perde un nome di grande valore - Il mondo della poesia e della cultura italiana piange la scomparsa improvvisa di Lorenzo Pataro, giovane poeta calabrese che si stava affermando con la sua voce autentica e intensa. Nato a Laino Borgo, in provincia di Cosenza, Pataro aveva solo 27 anni, ma il suo talento lo aveva già portato a ottenere importanti riconoscimenti nel panorama letterario nazionale. Autore dalla sensibilità spiccata, il suo carattere riservato e malinconico traspariva nelle sue poesie, capaci di toccare corde profonde dell’animo umano. 🔗Leggi su caffeinamagazine.it

Morto Roberto De Simone: il maestro si è spento all'età di 91 anni. La cultura italiana è in lutto - Addio a Roberto De Simone, genio e faro indiscusso della cultura napoletana. Avrebbe compiuto novantadue anni ad agosto. Da tempo sofferente, il maestro si è spento nella sua casa. Con lui i... 🔗Leggi su ilmattino.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Dramma Nel Mondo Della Musica: Giorgia Travolta Dal Lutto! Video Dramma Nel Mondo Della Musica: Giorgia Travolta Dal Lutto!

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cultura in lutto. È scomparso. Franco Minucci; Cultura e università in lutto: è morto Francesco Benozzo; Lutto nella cultura: è morto Franco Forte, il cordoglio del sindaco di Nocera; Addio Francesco Maestri, volontariato e cultura in lutto. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lutto in casa nerazzurra: scomparso Franco Ghiadoni - Aveva 86 anni. Quattro stagioni con il Pisa a cavallo fra la fine degli anni '50 e l'inizio dei '60 con 64 presenze e 14 reti Pisa, 27 gennaio 2019 - Se n'e è andato anche Franco Ghiadonie con ... 🔗lanazione.it

Giornalismo in lutto, muore a 86 anni il cosentino Franco Abruzzo. Il cordoglio di Franz Caruso - Sto parlando di Franco Abruzzo, grande giornalista cosentino e storico Presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia che ha guidato per oltre 20 anni”. Lo ha detto il sindaco Franz Caruso ... 🔗cosenza.gazzettadelsud.it

Lutto nel giornalismo, è morto Franco Abruzzo - È morto all'età di 85 anni Franco Abruzzo, storico presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia. Oltre ad aver lavorato per i più importanti quotidiani nazionali, Abruzzo ha formato generazi ... 🔗tgcom24.mediaset.it