Cucine da Incubo 11 La Tasca di Robbiate Lecco è il sesto ristorante da salvare

Nel sesto appuntamento dell’undicesima edizione la regione protagonista di Cucine da Incubo è la Lombardia. Stasera, in prima serata su Sky Uno, Antonino Cannavacciuolo sarà a Robbiate, in provincia di Lecco, nel cuore della Brianza, per tentare di salvare il ristorante La Tasca.Cucine da Incubo 11: La TascaIl ristorante La Tasca prende il nome dalle vivaci taverne venezuelane dove si mangia, si balla e si fa festa, anche se in realtà è ben lontano dallo spirito allegro che dovrebbe rappresentare. Ad aprire il locale sono stati Giovanni, ex camionista, e a sua moglie Isabel, di origini italovenezuelane. Attualmente, a tentare di tenere in piedi la baracca ci sono anche i figli Armando e Giorgio, anche se la situazione – tra cucina, sala e rapporti familiari – è un vero disastro.Non a caso, il ristorante è in crisi nera. 🔗Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Cucine da Incubo 11, La Tasca di Robbiate (Lecco) è il sesto ristorante da salvare

