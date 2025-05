Cucciolo di orso abbandonato salvato a Pizzone FOTO

Venerdì scorso, 9 maggio, alcuni residenti hanno segnalato ai guardiaparco di Pizzone la presenza di un Cucciolo di orso in un’area non lontana dal centro abitato, nei pressi della strada statale 158.Una volta verificata la fondatezza della segnalazione, i guardiaparco hanno deciso di. 🔗Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Cucciolo di orso abbandonato salvato a Pizzone [FOTO]

Segui queste discussioni sui social

VIDEO | #Cagnolina porta il suo #cucciolo morente dal #veterinarionews/2025/01/cagnolina-porta-il-suo-cucciolo-morente-dal-veterinario/ Leggi la discussione

Lancia #cucciolo di #cane in #aria oltre #recinzione #caserma #Carabinieriit/2024/02/lancia-cucciolo-di-cane-in-aria-oltre-recinzione-caserma-carabinieri/ Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Salvato un cucciolo di orso marsicano abbandonato nel Parco d’Abruzzo: si tenterà la difficile reimmissione in natura - Un cucciolo di orso marsicano abbandonato è stato recuperato nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. È una femmina di appena 4-5 mesi di vita e il Parco tenterà ora la dififcile e delicata reimminsione in natura.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Cucciolo salvato da morte sicura, i fratellini investiti ed uccisi: l’ultima storia che racconta la piaga del randagismo in Calabria - Un cucciolo destinato a sicura morte salvato dalle guardie zoofile. Si tratta dell’unico sopravvissuto di una cucciolata randagia. I suoi fratellini non ce l’hanno fatta: sono stati investiti ed uccisi.Il cagnolino è stato individuato e recuperato dal personale di Earth Calabria, associazione nazionale di protezione ambientale ed animale. Si tratta solo dell’ultimo di una serie di salvataggi sempre più frequenti. 🔗Leggi su notizie.com

Dal tasso salvato in extremis al cucciolo di istrice che torna libero: i piccoli miracoli del Centro recupero animali selvatici - È una storia a lieto fine quella del piccolo tasso recuperato in condizioni critiche da un team di veterinari e volontari, che con un intervento tempestivo – e un’alimentazione di emergenza via flebo – è riuscito a strapparlo a morte certa. Poco fa, un altro salvataggio aveva coinvolto un... 🔗Leggi su riminitoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cucciolo di orso abbandonato salvato a Pizzone [FOTO]; Salvato un cucciolo di orso marsicano abbandonato nel Parco d'Abruzzo: si tenterà la difficile reimmissione in natura; Pnalm: abbandonato e salvato un cucciolo d'orso; Napoli, cane abbandonato e sigillato da una rete metallica: salvato. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Salvato un cucciolo di orso marsicano abbandonato nel Parco d’Abruzzo: si tenterà la difficile reimmissione in natura - Un cucciolo di orso marsicano abbandonato è stato recuperato nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. È una femmina di appena 4-5 mesi di vita e il Parco tenterà ora la dififcile e delicata ... 🔗fanpage.it

Cucciolo di orso salvato dai guardiaparco: ora è al sicuro nel centro del parco di Pescasseroli - Pescasseroli. Un nuovo intervento delicato e carico di responsabilità ha visto protagonisti i guardiaparco del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, ... 🔗marsicalive.it

Trovato cucciolo di orso abbandonato, il Parco tenterà la reimmissione in natura - Venerdì scorso è stata segnalata da alcuni residenti ai Guardiaparco di Pizzone la presenza di un cucciolo di orso in un’area non molto lontana dal centro abitato, a ridosso della SS 158. Accertata la ... 🔗terremarsicane.it