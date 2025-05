Crosetto su ‘Faccetta nera’ a festa Alpini | Pochi non rovinino la festa di tanti

“Gli Alpini, l’esercito e la difesa italiana sono stati negli ultimi decenni portatori di pace, perché le missioni internazionali di pace sono viste sempre come protagoniste in ogni parte del mondo. Gli Alpini sono stati una parte di questo schieramento, apprezzati ovunque, rispettati ovunque, perché l’approccio che i militari italiani portano al mondo è un approccio di rispetto, che non è così diffuso”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine della 96esima adunata degli Alpini in corso a Biella.“Da Gaza al Libano, dall’Afghanistan al Kosovo, ogni volta che ci sono stati i nostri Alpini, i nostri uomini dell’esercito – oggi ricordiamo anche i bersaglieri, che a Marsala festeggiano, la Marina e l’Aeronautica – si è sempre avuto l’esempio di un Paese che è pronto a lavorare per la pace”, ha aggiunto, sottolineando anche il ruolo della protezione civile alpina. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crosetto su ‘Faccetta nera’ a festa Alpini: “Pochi non rovinino la festa di tanti”

