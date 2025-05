Crosetto | Alpini sono portatori di pace

13.30 "Siamo in un periodo in cui il mondo sembra andare in tutt'altra direzione e gli Alpini negli ultimi decenni sono stati portatori di pace nelle missioni internazionali che ci hanno visto protagonisti in ogni parte del mondo".Così il ministro della Difesa Crosetto alla 96esima Adunata degli Alpini a Biella. "Un onore immenso sfilare con il Medagliere dell'Associazione Nazionale Alpini".Poi su "Faccetta nera" risuonata tra alcune Penne nere ieri: "Quattro o cinque perditempo non rovinino la festa di migliaia di persone perbene". 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Alpini: Crosetto, militari sono apolitici, non roviniamo festa per colpa di pochi - Biella, 11 mag. (LaPresse) – “L’Ana è da sempre è in una situazione apolitica e apartitica, così come lo sono le forze armate e devono continuare a esserlo, e non vogliamo che quattro o cinque perditempo rovinino una festa con centinaia di migliaia di persone per bene che hanno come loro unico obiettivo quello di servire lo Stato e il Paese”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine della 96esima adunata degli alpini in corso a Biella, commentando un video circolato sui social in cui si vede un gruppo di alpini intonare il canto ‘Faccetta nera’. 🔗Leggi su lapresse.it

Alpini, Crosetto: “Militari sono apolitici, non roviniamo la festa per colpa di pochi” - ‘Faccetta nera’ mandata ad alto volume dagli altoparlanti per strada e qualche saluto romano. È quanto si vede in un video, pubblicato sui social da ‘Il Biellese’ e da ‘La Stampa’ e che circola anche in chat locali, registrato nella serata di venerdì da Biella, dove è in corso dal 9 all’11 maggio l’adunata nazionale degli Alpini. Sulle immagini che ritraggono un gruppo di penne nere in via Gramsci è intervenuto il ministro della Difesa, Guido Crosetto a margine della 96esima adunata degli alpini. 🔗Leggi su lapresse.it

"Quali sono i confini giusti": guerra, l'affondo di Guido Crosetto da Bruno Vespa - Nel giorno di un accordo tra Usa e Ucraina che potrebbe rivelarsi storico, il tutto a Gedda dopo un lunghissimo round di colloqui, ecco che del conflitto ne parla Guido Crosetto, il ministro della Difesa, ospite di Bruno Vespa a Cinque Minuti, la striscia in onda su Rai 1, la puntata è quella di martedì 11 marzo. Crosetto ha espresso la sua visione sui possibili sviluppi della guerra in Ucraina, sottolineando la necessità di ripristinare i confini precedenti al conflitto. 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

