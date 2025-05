Crolla un muro e travolge un uomo rimasto con le gambe bloccate sotto le macerie | l' intervento per liberarlo

MUGGIA (TRIESTE) - Un uomo stamani è rimasto coinvolto dal crollo di un muro: le sue gambe sono rimaste bloccatesotto le macerie ed è stato necessario l'intervento dei vigili del. 🔗Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Crolla un muro e travolge un uomo, rimasto con le gambe bloccate sotto le macerie: l'intervento per liberarlo

Segui queste discussioni sui social

murospaccico dell’universoistita (nuovi spacc e dettagli riflessivi)Avevo accennato l’altro giorno di nuovi scassamenti incredibili avvistati a quella che ora si riconferma chiaramente essere la spaccaversità… però in assoluto sembra stian… Leggi la discussione

#CLAMOROSO: #Leclerc a #muro, non disputerà la #Sprint https://www.formula1.it/news/24796/1/clamoroso-leclerc-a-muro-non-disputera-la-sprint?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Acquasola, crolla un muro nel cantiere e travolge tre operai: due gravi di 64 e 65 anni - Incidente sul lavoro in pieno centro a Genova a due passi da piazza Corvetto, il bilancio è di tre operai feriti, due dei quali gravi. Sono dipendenti della ditta Manelli, tutti italiani, i due soccorsi in codice rosso di 64 e 65 anni, il terzo in codice giallo di 37 anni. Cantiere... 🔗Leggi su genovatoday.it

Acquasola, crolla un muro nel cantiere e travolge tre operai: due gravi di 64 e 65 anni - Incidente sul lavoro in pieno centro a Genova a due passi da piazza Corvetto, il bilancio è di tre operai feriti, due dei quali gravi. Sono dipendenti della ditta Manelli, tutti italiani, i due soccorsi in codice rosso di 64 e 65 anni, il terzo in codice giallo di 37 anni. Cantiere... 🔗Leggi su genovatoday.it

Uomo sul Suv spacca la vetrata della concessionaria, entra nel negozio e travolge tutti: 8 feriti – VIDEO - Il Suv non viene valutato quanto pensava da un addetto della concessionaria? Un uomo passa all’attacco: spacca la vetrata del negozio, CarMax nell’area di Los Angeles, entra e travolge tutti. Otto persone sono rimaste ferite dopo che un conducente ha fatto sbattere il veicolo contro una filiale dell’azienda, nell’area di Los Angeles.Le autorità affermano che degli otto clienti, due persone sono rimaste gravemente ferite presso la concessionaria di Inglewood, mentre le altre hanno riportato ferite lievi. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Crolla un muro e travolge un uomo, rimasto con le gambe bloccate sotto le macerie: l'intervento per liberarlo; Incidente nel cantiere della metropolitana a Corvetto, crollo travolge tre operai: due sono gravi; Operaio morto schiacciato da un muro di sassi crollato in un cantiere: la vittima è Valentin Florin Palade; Muro a rischio crollo, resta chiusa via Santa Maria in Gradi | FOTO. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Crolla un muro e travolge un uomo, rimasto con le gambe bloccate sotto le macerie: l'intervento per liberarlo - MUGGIA (TRIESTE) - Un uomo stamani è rimasto coinvolto dal crollo di un muro: le sue gambe sono rimaste bloccate sotto le macerie ed è stato necessario l'intervento dei vigili ... 🔗ilgazzettino.it

PASQUETTA DA INCUBO. Il muro crolla e travolge gli ospiti della tavolata. C’È UN FERITO GRAVE - Intorno alle 16:00, un muro perimetrale del terrazzo di una villetta è improvvisamente crollato, travolgendo alcune persone che si trovavano nel giardino sottostante, sedute a tavola. Sul posto sono ... 🔗casertace.net

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: