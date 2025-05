Crolla un muro e resta schiacciato | grave trauma a una gamba 57enne a Cattinara

Mette al volante della sua auto un bambino di 10 anni che lo investe: 42enne resta schiacciato contro un muro - Un uomo è in gravissime condizioni all'ospedale di Sassari dopo che è rimasto schiacciato tra la portiera della sua auto e un muro: alla guida aveva messo un bambino di 10 anni, forse per gioco.Continua a leggere 🔗 Leggi su fanpage.it

Maltempo, crolla un muro e frana su strada: ci sono feriti. La situazione - Già da ieri la Protezione civile ha diramato l’allerta rossa in Emilia-Romagna e arancione in Toscana per possibili piene dei fiumi e per frane per la giornata di oggi, venerdì 14 marzo 2025. Nella notte una pioggia battente ha interessato le aree interessate dall’allerta meteo e ad oggi, la situazione pare più critica del previsto. Tra i tanti disagi causati del maltempo, intorno alle 2 della notte scorsa, è crollato il muro di contenimento del terreno e ha provocato una frana che ha preso in pieno un furgone, ferendo le persone che viaggiavano a bordo del mezzo. 🔗Leggi su tvzap.it