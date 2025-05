Cresciuto a lume di candela non so più che faccia abbia mio padre | le confessioni di Ermal Meta

Un passato segnato dalla “disordinata” caduta di un regime feroce, da serate illuminate solo dalla fiamma tremula delle candele e dall’ombra di una figura paterna così distante da sbiadire persino nel ricordo del volto. ErmalMeta, artista sensibile e complesso, affida al Corriere della Sera un racconto intimo e a tratti doloroso della sua infanzia in Albania e del rapporto, o meglio del non-rapporto, con suo padre. “Che infanzia è stata la mia? Disordinata“, ammette Meta. “Un po’ per questioni familiari e un po’ perché nel momento in cui è caduto il regime è successo di tutto. Dopo 45 anni di dittatura – la più feroce d’Europa – ogni minima regola è saltata: vigeva la legge del più forte”. Aveva solo 9-10 anni, un’età in cui la percezione della dittatura è sfumata, ma le sue conseguenze concrete erano tangibili: “Avvertivo le cose che non potevi fare facilmente. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Cresciuto a lume di candela, non so più che faccia abbia mio padre”: le confessioni di Ermal Meta

Segui queste discussioni sui social

Sono stato fuori tutto il tempo Fuori da me stesso e dentro il mondo Non c'è più paura E non c'è niente Quello che era gigante oggi non si vede Sulla schiena trovi cicatrici è lì che ci attacchi le ali...#ermal #letteraamiopadre #famedalup… Leggi la discussione

Sono stato fuori tutto il tempo Fuori da me stesso e dentro il mondo Non c'è più paura E non c'è niente Quello che era gigante oggi non si vede Sulla schiena trovi cicatrici è lì che ci attacchi le ali...#ermal #letteraamiopadre #famedalup… Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

In Fiera torna l'antiquariato, in Malatestiana ci sono le visite a lume di candela. Ma anche molta musica e tanto teatro - Quello che ci aspetta è un fine settimana ricco di appuntamenti per tutti i gusti. In Fiera come ogni terzo weekend del mese torna protagonista l’antiquariato. Questa settimana oltre ai tantissimi espositori e all’oggettistica vengono proposte anche monete, francobolli e cartoline da collezione... 🔗Leggi su cesenatoday.it

Visite a lume di candela, in Biblioteca Malatestiana tornano i Notturnali - La Biblioteca Malatestiana torna a illuminarsi con i Notturnali, le oramai consuete visite guidate a lume di candela che accompagnano i visitatori tra gli spazi di una delle "Memorie del Mondo" dell'Unesco, la prima in Italia e l'unica a oggi di tutta l'Emilia-Romagna. In questa occasione tutti i... 🔗Leggi su cesenatoday.it

Candlelight®, la magia dei concerti a lume di candela: gli appuntamenti di aprile a Napoli - Ad aprile proseguono nella città di Napoli gli appuntamenti con Candlelight ®, intime e suggestive reinterpretazioni di autori e brani che hanno fatto e fanno la storia della musica. Fever presenta un calendario speciale di serate a lume di candela, in una location unica ed esclusiva come Chiesa... 🔗Leggi su napolitoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

“Cresciuto a lume di candela, non so più che faccia abbia mio padre”: le confessioni di Ermal…; Michael Longley, la parola innamorata e il dolore della Storia; Addio a Manmohan Singh, il padre del boom economico indiano; “La fuerza del destino” porta a Madrid un concerto intimo in onore di Mecano. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ermal Meta: «Da piccolo vivevo a lume di candela, di mio padre non ricordo il volto. Ora adotto due ragazze maggiorenni» - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Natale a Lume di Candela - Natale a Lume di Candela, il film diretto da Robert ... attività che lui porta avanti da anni: la produzione di candele profumate. Cresciuta in quella casa, dove ogni angolo è impregnato di ... 🔗comingsoon.it

Il Barocco a lume di candela di Gherardo delle Notti - Città dalle magnifiche vestigia del passato, cresciuta sulle fondamenta di ... Gherardo delle Notti per le atmosfere a lume di candela delle sue pitture -, artista fra i più significativi ... 🔗nove.firenze.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: