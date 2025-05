Crescita della cedolare secca sugli affitti | 31 milioni di locatori nel 2023

Aumenta il ricorso alla cedolareseccasugliaffitti. Dalle ultime statistiche del Mef sulle dichiarazioni dei redditi 2024, riportate da Fisco Oggi, si rileva infatti il trend di continua Crescita del numero dei locatori che optano per la tassa piatta (al 21% o al 10%), scelta nel 2023 da 3,1 milioni di proprietari, il 3,8% in più del 2022.L'ammontare imponibile originato nel 2023 dagli affitti rientranti nel perimetro dellacedolare è stato pari a 21,6 miliardi di euro, l'8,6% in più rispetto al 2022, mentre il gettito effettivo dell'imposta dichiarata ha oltrepassato i 3,7 miliardi di euro. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Crescita della cedolare secca sugli affitti: 3,1 milioni di locatori nel 2023

Liti condominiali in crescita per rumore, affitti e lavori. “Boom cause pendenti” - Firenze, 13 aprile 2025 – L’uso delle aree comuni, a cominciare dal tetto e dai lastrici solari che dovrebbero essere a disposizione di tutti i condomini, con anche l’installazione dei pannelli solari; a questo si aggiungono i condizionatori per quanto riguarda il posizionamento ma anche la rumorosità. Sono questi i motivi principali delle liti condominiali in una città, Firenze, dove in molti palazzi del centro storico gli airbnb superano le abitazioni dei residenti. 🔗Leggi su lanazione.it

Affitti Nelle Metropoli Italiane: Milano, Roma e Napoli Tra Crescita Contenuta e Turismo. - Il mercato delle locazioni nelle principali città italiane sta attraversando una fase di trasformazione. Dopo un 2023 caratterizzato da uno degli aumenti più significativi degli ultimi due decenni, un nuovo report dell'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, pubblicato il 17 febbraio sul primo semestre del 2024, mostra i primi segnali di un rallentamento 🔗Leggi su mondouomo.it

Aumentano gli affitti in Italia, crescita record del 23%: la classifica delle città più care - L’Osservatorio di Immobiliare.it, uno dei siti per la ricerca di case in affitto o in vendita più importanti in Italia, ha pubblicato i dati relativi ai costi dei canoni di locazione ad aprile 2025, confrontandoli con quelli dello stesso mese del 2024. Il risultato è una crescita del 7,4% degli affitti in tutta Italia.L’aumento è piuttosto omogeneo in tutte le macroaree del Paese, ma sono le città a subire maggiormente la pressione dell’immigrazione dalle province. 🔗Leggi su quifinanza.it

