Cos’è e come funzionerà la rottamazione quinquies | quel magazzino fiscale da 1300 miliardi di euro

Centoventi rate mensili costanti per sanare l’arretrato fiscale e contributivo di 23 milioni di italiani per un totale di circa 160 milioni di cartelle esattoriali.Parliamo della cosiddetta rottamazionequinquies, di cui i professionisti stanno discutendo in questi giorni. Il tema, in particolare, è emerso nel corso del convegno La professione del commercialista: work in progress, promosso dall’Associazione nazionale commercialisti (Ana) ad Arona, in provincia di Novara.Cos’è e comefunzionerà la rottamazionequinquies: quelmagazzinofiscale da 1300miliardi di euro (CANVA FOTO) – Notizie.comIl provvedimento sul quale sono al lavoro governo e Parlamento è stato illustrato da Alberto Gusmeroli (Lega), presidente della commissione Finanze della Camera e sindaco di Arona. Prima di tutto bisogna ricordare che la quinquies seguirà la rottamazione quater. 🔗Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Cos’è e come funzionerà la rottamazione quinquies: quel magazzino fiscale da 1300 miliardi di euro

Rateizzazione Imu, Tari e multe con la rottamazione quinquies: chi può farlo e quando - Nel 2025 si aprirà una nuova finestra per sanare i debiti con il fisco: la rottamazione quinquies, prevista dal disegno di legge AS. 1375, attualmente in esame al Senato. Il provvedimento permetterà ai cittadini di rateizzare il pagamento di tributi locali come Imu, Tari, multe stradali e bollo auto, cancellando interessi e sanzioni su quanto dovuto.La misura amplia il perimetro delle precedenti rottamazioni e introduce un’importante novità: sono inclusi anche i debiti affidati a soggetti diversi da Agenzia delle Entrate-Riscossione, come le ingiunzioni fiscali. 🔗Leggi su quifinanza.it

Novità della rottamazione quinquies: in discussione il disegno di legge della Lega - Il Parlamento italiano sta valutando una proposta di legge che potrebbe rappresentare una grande opportunità per i contribuenti in difficoltà con il pagamento delle imposte. Il disegno di legge voluto dalla Lega di Matteo Salvini, attualmente esaminato in Senato, introduce una nuova edizione della cosiddetta “rottamazione delle cartelle esattoriali” (quinquies), un programma di definizione agevolata dei debiti fiscali. 🔗Leggi su laprimapagina.it

Rottamazione quater, ecco chi potrà aderire alla riammissione. In Senato parte l’iter del ddl della Lega sulla quinquies (ma costa 5 miliardi) - Chi vuole risalire sulla barca della rottamazione quater deve attendere. Il decreto milleproroghe appena pubblicato in Gazzetta ufficiale prevede la riammissione per chi è decaduto dal beneficio della rateazione, ma la richiesta potrà concretamente essere presentata solo quando l’Agenzia delle entrate-Riscossione – nei prossimi 20 giorni – pubblicherà sul proprio sito il modello da utilizzare. L’opzione varrà comunque solo per per i contribuenti che al 31 dicembre 2024 non abbiano pagato o abbiano versato in ritardo (oltre i cinque giorni di tolleranza) una rata. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

