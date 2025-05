Cortili Aperti dei palazzi storici di Roma ecco quando e quali visitare

Domenica 25 maggio 2025, in occasione della XV Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI), Roma apre le porte di alcuni dei suoi più affascinanti Cortilistorici. Un'opportunità unica per esplorare gratuitamente luoghi solitamente inaccessibili, testimonianze viventi della storia e dell'architettura della Capitale.CortiliAperti a Roma il 25 maggio 2025ecco l'elenco dei Cortili visitabili, con i relativi indirizzi:Palazzo Attolico – Via di Parione, 12Palazzo Massimo Lancellotti dè Torres – Piazza Navona, 114Palazzo Montoro – Via di Montoro, 8Palazzo Torlonia – Via Bocca di Leone, 78Questi Cortili rappresentano un patrimonio architettonico e culturale di inestimabile valore, spesso nascosto dietro le facciate dei palazzistorici del centro di Roma.

