Corsa del Burson trionfano Federico Casadei e Mariarosaria Valente

Alla quinta edizione del Trofeo Lucci Trasporti-Corsa del Burson, Federico Casadei ha saputo riscattarsi dopo un anno difficile, conquistando il podio in grande stile. In scena a Villanova di Bagnacavallo, il portacolori dell’Atl.Avis Castel San Pietro ha dimostrato un eccellente stato di forma, confermando il suo talento e la determinazione necessari per impostare una nuova stagione di successi.

Finito nelle posizioni di rincalzo lo scorso anno, FedericoCasadei si è preso una sonora rivincita alla quinta edizione del Trofeo Lucci Trasporti-Corsa del Burson, ulteriore creatura organizzativa del Gruppo Sportivo Lamone. A Villanova di Bagnacavallo il portacolori dell'Atl.Avis Castel San.

